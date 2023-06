« The Medium » est un jeu vidéo d’horreur psychologique développé par le studio polonais Bloober Team. Il est sorti le 28 janvier 2021 en exclusivité sur la plateforme Xbox Series X|S et sur PC (Microsoft Windows).

Voici les éléments clés à connaître sur le jeu :

Concept et gameplay : Dans « The Medium », les joueurs incarnent Marianne, une médium capable de se déplacer et d’interagir simultanément dans deux réalités : le monde réel et un royaume spirituel sombre et mystérieux appelé « Le Monde des Esprits ». Le jeu utilise une mécanique de division de l’écran pour afficher les deux mondes en simultané, offrant ainsi des perspectives uniques et des défis de résolution d’énigmes.

Scénario : L’histoire se déroule en Pologne, où Marianne se rend dans un hôtel abandonné après avoir reçu un mystérieux appel téléphonique. Elle explore les secrets troublants de l’hôtel et découvre des événements traumatisants du passé. L’histoire est centrée sur des thèmes tels que le deuil, la culpabilité et les conséquences des actions passées.

Atmosphère et style artistique : « The Medium » est salué pour son atmosphère sombre, son esthétique visuelle saisissante et son utilisation de la musique et du son pour créer une ambiance immersive. Le jeu s’inspire des œuvres cinématographiques d’horreur psychologique, avec des références aux films de suspense des années 80 et 90.

Éléments d’horreur : « The Medium » propose des éléments d’horreur psychologique et d’exploration narrative plutôt que des combats intenses. Les joueurs sont confrontés à des énigmes, des obstacles surnaturels et des rencontres avec des entités hostiles dans le Monde des Esprits.

Réception critique : « The Medium » a reçu des critiques généralement positives de la part des joueurs et des critiques. Le jeu a été loué pour son ambiance, son scénario captivant, ses performances vocales et sa direction artistique. Cependant, certains ont noté des problèmes techniques et des mécanismes de gameplay répétitifs.

« The Medium » est considéré comme l’un des jeux phares de Bloober Team, qui est connu pour ses jeux d’horreur et de thriller psychologique tels que « Layers of Fear » et « Observer ».

Découvrez un mystère que seule une médium peut résoudre. Explorez le monde réel et celui des esprits en même temps. Utilisez vos dons de voyance pour résoudre des énigmes qui chevauchent les deux mondes, découvrir les plus sombres secrets et survivre in extremis à vos rencontres avec La Mâchoire : un monstre né d’une tragédie sans nom…

The Medium est un jeu d’horreur psychologique à la troisième personne qui utilise un gameplay à double réalité breveté et une bande-son originale co-composée par Arkadiusz Reikowski et Akira Yamaoka.

DEVENEZ MÉDIUM. Utilisez des capacités psychiques uniques, réservées à ceux qui possèdent le Don. Voyagez entre les réalités ou explorez-les en même temps. Sortez de votre corps pour enquêter là où votre moi physique ne peux pas se rendre. Créez des boucliers d’énergie et lancez de puissantes vagues psychiques afin de survire au monde des esprits et à ses dangers.

VOYEZ CE QUI EST CACHÉ. Plongez dans une histoire sombre et moralement ambigüe, où rien n’est réellement ce qu’il y paraît et où tout a une autre facette. En tant que médium, vous voyez, entendez et ressentez plus que les autres. Et à chaque nouvelle découverte, vous changerez de perspective quant à ce qui est arrivé à l’hôtel Niwa.

JOUEZ DANS DEUX MONDES EN MÊME TEMPS. Découvrez un gameplay breveté encore jamais vu, où vous pouvez jouer dans deux mondes qui s’affichent en même temps. Explorez simultanément le monde physique et le monde des esprits et utilisez les interactions entre eux pour résoudre des énigmes en double réalité, débloquer de nouveaux passages et éveiller des souvenirs d’événements passés.

PÉNÉTREZ DANS UN UNIVERS SOMBRE INSPIRÉ PAR BEKSIŃSKI. Le monde des esprits de The Medium est un reflet sombre de notre réalité. Un endroit obscur et perturbant où nos péchés impunis, nos instincts mauvais et nos secrets infâmes s’incarnent. Ce monde a été inventé et conçu en s’inspirant des œuvres de Zdzisław Beksiński, un peintre surréaliste dystopique polonais reconnu dans le monde entier pour son style unique et remarquablement sinistre.

MUSIQUE PAR YAMAOKA & REIKOWSKI. Immergez-vous dans l’atmosphère perturbante et oppressante du jeu grâce à la bande originale « double » co-créée par Akira Yamaoka et Arkadiusz Reikowski. Yamaoka-san est un compositeur japonais légendaire, célèbre entre autres pour son travail sur la série des Silent Hill ; Reikowski a été nominé aux Hollywood Music in Media Awards et a travaillé sur des jeux d’horreur plébiscités comme Blair Witch, Layers of Fear et Observer. Ils ont joint leurs forces pour composer la musique et les chansons présentes dans The Medium.