Gameloft a annoncé la fin de la période d’accès anticipé pour Disney Speedstorm, le jeu poursuivant son plan original pour son expérience free-to-play le 28 septembre 2023. Jusqu’à présent, le seul moyen de jouer au jeu de course était d’acheter les Packs Fondateurs. Gameloft a recueilli des commentaires lors du lancement initial dans l’espoir d’améliorer le jeu.

Disney Speedstorm dispose actuellement de trois versions différentes sur Switch qui sont toutes payantes. Il y a le pack fondateur standard, le pack fondateur de luxe et le pack fondateur ultime. Chacune d’entre elles donne un accès immédiat au jeu, débloque certains coureurs et offre un certain nombre de jetons et de crédits Golden Pass.

Nous sommes heureux d’annoncer que Disney Speedstorm sortira officiellement le 28 septembre en free-to-play sur PC et consoles, clôturant ainsi sa période d’Accès Anticipé.

Depuis le lancement de l’accès anticipé, nous avons reçu des commentaires et un soutien inestimables de la part de notre incroyable communauté de joueurs, qui ont joué un rôle déterminant dans les améliorations apportées pendant l’accès anticipé.

Le passage à une expérience free-to-play permettra également à un plus grand nombre de joueurs de partager une expérience de course compétitive et coopérative pleinement robuste. Nous sommes impatients de poursuivre ce voyage ensemble, alors que nous entrons dans cette nouvelle phase passionnante. Restez à l’écoute pour plus de détails !

Les Packs du Fondateur restent disponibles jusqu’à la fin de l’Accès Anticipé, offrant aux joueurs des objets exclusifs à une valeur fantastique du contenu du jeu.