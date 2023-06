Le Seigneur des Anneaux : Gollum a été lancé sans grand enthousiasme, les critiques du jeu étant absolument épouvantables, donnant des notes abyssales (pire jeu de l’année pour le moment) et pour couronner le tout, il a été vendu au prix fort, sans doute parce qu’il utilisait la licence du Seigneur des Anneaux. Le jeu est en ce moment trouvable à 9€ quelques semaines après une sortie à 80€…

La société à l’origine du jeu, Daedalic Entertainment, a annoncé qu’elle se retirait de la production de jeux vidéo et qu’elle deviendrait un éditeur de jeux vidéo. Daedalic Entertainment a également licencié 25 employés et a annulé le jeu The Lord of the Rings qu’elle préparait, qui était apparemment une suite de The Lord of the Rings : Gollum. Daedalic affirme qu’elle s’engage toujours à améliorer Gollum par le biais de correctifs et de mises à jour.

Pour la version Nintendo Switch toujours attendu, ça ne sent pas très bon.

Source