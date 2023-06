ATLUS a annoncé que les précommandes étaient à présent disponibles pour leur tout nouveau RPG de stratégie Persona 5 Tactica . Le jeu sortira le 17 novembre 2023 . Les fans peuvent précommander les éditions physiques du jeu sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Windows et Steam.

Informations sur le bonus de précommande :

Contenu de l’édition de lancement (physique uniquement)

DLC gratuits d’Orphée Picaro + Izanagi Picaro (précommande uniquement)

Cadeau exclusif : Ensemble de deux sous-verres offert chez certains revendeurs (dans la limite des stocks disponibles chez les magasins participants)

À propos de Persona 5 Tactica :

À la suite d’un incident étrange, les Voleurs fantômes errent dans un royaume étrange où les habitants subissent une oppression tyrannique. Encerclés par un groupe militaire appelé les Légionnaires, ils courent un grave danger jusqu’à ce qu’une mystérieuse révolutionnaire nommée Erina les sauve et leur propose une offre alléchante en échange de leur aide. Quelle vérité peut bien se cacher derrière Erina et le marché qu’elle propose aux Voleurs fantômes ?