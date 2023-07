La Switch a maintenant plus de six ans et de nombreux jeux sont toujours en cours de développement. Cependant, certains éditeurs ont connu des problèmes de performance, notamment en ce qui concerne le taux de rafraîchissement.

Ko Shiota (directeur, cadre supérieur) et Shinya Takahashi (directeur, cadre supérieur en gestion) ont tous deux donné leur avis lors de la 83ᵉ Assemblée générale annuelle des actionnaires de Nintendo. Takahashi estime que la console ne manque pas de performances et a souligné comment les limitations peuvent conduire à la création de « contenus intéressants ». Shiota a également mentionné comment Nintendo a utilisé « diverses méthodes pour surmonter les obstacles liés aux performances ».

Vous pouvez lire ci-dessous les commentaires complets de Shiota et Takahashi :

Takahashi : En tant que développeur de logiciels de jeux, si vous me demandez si la Nintendo Switch dispose de performances suffisantes, je ne dirais pas qu’elle en manque. Cependant, les développeurs de jeux veulent généralement plus et chercheront toujours à intégrer de nombreux éléments qui dépassent les limites matérielles. Depuis l’ère de la Famicom, nous avons travaillé sur la manière d’intégrer ces éléments dans un cadre présentant certaines limitations, et notre travail consiste à trouver comment créer un jeu amusant dans ces contraintes. Je pense que certains contenus intéressants sont créés grâce à l’adaptation à ces limitations et nous avons réellement pu le faire.

Shiota : Nous développons des logiciels pour la Nintendo Switch depuis longtemps et avons utilisé diverses méthodes pour surmonter les obstacles liés aux performances. Même maintenant, les développeurs du système écoutent les développeurs de jeux et mettent en œuvre en permanence des initiatives pour améliorer la fluidité et la durée de vie du développement de logiciels pour la Nintendo Switch.

Note : « Famicom » est le nom japonais de la console Nintendo Entertainment System (NES).