Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Agent A – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Anthil – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Aragami – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $23.99 (prix de base : $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Bit.Trip Collection – $2.95 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Cake Bash – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Cat Quest – $3.89 (prix de base : $12.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base : $21.99)

– Clockwork Aquario – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Cook, Serve, Delicious! 2!! – $1.99 (prix de base : $12.99)

– Cook, Serve, Delicious! 3?! – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Cotton 2: Saturn Tribute – $10.79 (prix de base : $17.99)

– Cotton Boomerang Saturn Tribute – $10.79 (prix de base : $17.99)

– Cotton Fantasy – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Cozy Grove – $8.75 (prix de base : $14.99)

– Creaks – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Cuious Expedition 2 – $8.99 (prix de base : $19.99)

– Curious Expedition – $3.99 (prix de base : $14.99)

– Cursed to Golf – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Cytus Alpha – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Deemo – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Descenders – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Digimon Survive – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Disgaea 1 Complete – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Disgaea 4 Complete+ – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Disgaea 5 Complete – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Disgaea 6 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– DoDonPach Resurrection – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Doki Doki Literature Club Plus – $10.49 (prix de base : $14.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $7.49 (prix de base : $49.99)

– Dragon Marked for Death – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Elevator Action Returns S-Tribute – $8.99 (prix de base : $14.99)

– ENDER LILIES – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Fairune Collection – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Flipping Death – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Football Manager 2023 Touch – $22.49 (prix de base : $44.99)

– Forgotton Anne – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Freshly Frosted – $6.48 (prix de base : $9.99)

– Furi – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Fury Unleashed – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Gal Guardians: Demon Purge – $19.99 (prix de base : $24.99)

– Gal Gun 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Gal Gun Double Peace – $21.99 (prix de base : $39.99)

– Gal Gun Returns – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Game Tengoku CruisinMix Special – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Giga Wrecker Alt – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Haiku the Robot – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Happy Game – $5.90 (prix de base : $13.13)

– Haven – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Inside – $1.99 (prix de base : $19.99)

– JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Kamiko – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Klonoa Phantasy Reverie Series – $17.99 (prix de base : $39.99)

– KORG Gadget – $24.00 (prix de base : $48.00)

– LEGO Bricktales – $19.49 (prix de base : $29.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Light Fall – $2.24 (prix de base : $14.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Lumo – $1.99 (prix de base : $19.95)

– Machinarium – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Mighty Gunvolt Burst – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Moonlighter – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base : $49.99)

– MUSYNX – $14.99 (prix de base : $29.99)

– My Hero One’s Justice 2 – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Naruto: Ultimate Ninja Storm – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Needy Streamer Overload – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Ni no Kuni II – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Nowhere Prophet – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Oddworld: Soulstorm – $24.99 (prix de base : $49.99)

– One Piece: Pirate Warriors 3 – $5.99 (prix de base : $39.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Paranorma Cotton – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Pato Box – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Phogs – $12.50 (prix de base : $24.99)

– Pillars of Eternity – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Pinstripe – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Power Rangers: Battle for the Grid – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Rivals of Aether – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Rive – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Riverbond – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Say No! More – $4.99 (prix de base : $14.99)

– SD Gundam Battle Alliance – $32.99 (prix de base : $59.99)

– Shovel Knight Dig – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Space Invaders Invincible Collection – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Spice and Wolf VR – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Spice and Wolf VR2 – $12.49 (prix de base : $24.99)

– SteamWorld Quest – $6.99 (prix de base : $24.99)

– Superbeat: Xonic – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Sword Art Online: Alicization Lycoris – $32.49 (prix de base : $49.99)

– Sword Art Online: Hollow Realization – $7.49 (prix de base : $49.99)

– Swords & Soldiers – $1.99 (prix de base : $7.49)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $24.99 (prix de base : $49.99)

– The Falconeer – $9.29 (prix de base : $29.99)

– The Jackbox Party Pack – $12.49 (prix de base : $24.99)

– The Jackbox Party Pack 3 – $14.99 (prix de base : $24.99)

– The Jackbox Party Pack 5 – $17.99 (prix de base : $29.99)

– The Oregon Trail – $14.99 (prix de base : $29.99)

– The Red Lantern – $7.49 (prix de base : $24.99)

– The Sinking City – $9.99 (prix de base : $49.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Thronebreaker: The Witcher Tales – $9.99 (prix de base : $19.99)

– ToeJam & Earl: Back in the Groove – $2.24 (prix de base : $14.99)

– Toki Tori – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Toki Tori 2+ – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Touken Ranbu Warriors – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Turrican Flashback – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Ultra Kaiju Monster Rancher – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Umihara Kawase BaZooka – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Voez – $10.00 (prix de base : $25.00)

– Wavetale – $17.99 (prix de base : $29.99)