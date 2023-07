Lancé l’année dernière au Japon, Wide Care for Nintendo Switch est un service d’extension de garantie destiné aux possesseurs de Nintendo Switch. Lancé en collaboration avec Aeon Japan, c’est un service d’abonnement qui garantit jusqu’à 6 réparations (dont deux impliquant le remplacement complet de la console), d’une valeur maximale de 100 000 yens (taxes incluses), par an.

Ce service est particulièrement utile lorsque la garantie légale a déjà expiré et/ou que votre console est touchée par un problème qui n’est pas couvert par ladite garantie (si vous l’avez immergée dans l’eau, si vous l’avez laissée tomber par terre, etc.) Il vous permet de faire réparer votre console pour un coût minime et fixe (les abonnements coûtent 200 Yen/mois pour le plan mensuel, et 2 000 Yen pour le plan annuel), sans avoir à payer les réparations complètes.

Ce service a été lancé en juillet 2022, mais il semble qu’il n’ait pas répondu aux attentes de Nintendo et/ou d’Aeon, car Nintendo le supprimera le mois prochain (à peine un an après son lancement). Après le 31 août, la société n’acceptera plus de nouveaux abonnements ni de renouvellements, et après le 14 juillet, il ne sera plus possible d’apporter des modifications aux abonnements en cours.

Bien entendu, les utilisateurs déjà abonnés à Wide Care pour Nintendo Switch ne seront pas immédiatement affectés : le service sera toujours disponible pour eux jusqu’à la fin de leur abonnement (mais ils ne pourront pas le renouveler).

Source: Nintendo