NEKO-NIN exHeart, un visual novel romantique, arrivera sur Nintendo Switch en 2023. Sekai Project a annoncé que le jeu développé par Whirlpool ne sera pas seulement accompagné de mises à jour de l’interface du jeu et de l’interface utilisateur, mais que le reste de la série NEKO-NIN arrivera également sur la plateforme à une date ultérieure.

NEKO-NIN est une série de jeux vidéo japonais qui mêle les genres de l’action, du combat et du visual novel. La série se déroule dans un univers où des guerrières kunoichi (ninjas féminines) sont transformées en adorables chats anthropomorphes. Les jeux mettent en scène ces neko-ninjas dans des aventures où elles doivent combattre des ennemis et résoudre des mystères.

Le premier jeu de la série s’intitule « NEKO-NIN exHeart » et a été développé par Whirlpool. Il a été initialement publié au Japon en 2016. Le jeu a connu plusieurs suites et extensions, notamment « NEKO-NIN exHeart 2 » et « NEKO-NIN exHeart 3 », qui ont continué à développer l’histoire et à présenter de nouveaux personnages.

NEKO-NIN exHeart 2 est la suite du jeu vidéo NEKO-NIN exHeart, développé par Whirlpool. Il a été publié au Japon en 2017. Comme son prédécesseur, NEKO-NIN exHeart 2 est un visual novel mêlant des éléments d’action et d’aventure.

L’histoire de NEKO-NIN exHeart 2 se déroule après les événements du premier jeu. Le protagoniste masculin, Ryou, continue de faire équipe avec les neko-ninjas Yura et Tama pour protéger le monde des menaces qui pèsent sur lui. De nouveaux personnages font également leur apparition, ajoutant de nouvelles dynamiques et interactions à l’histoire.

Le jeu propose des scènes de dialogue interactives où les joueurs peuvent interagir avec les personnages et prendre des décisions qui influencent le déroulement de l’histoire. Il y a par ailleurs des séquences d’action où les joueurs peuvent contrôler les neko-ninjas dans des combats en temps réel.

NEKO-NIN exHeart 2 conserve le style visuel attrayant du premier jeu, avec des illustrations de personnages détaillées et des environnements colorés. Il approfondit l’histoire, explore les relations entre les personnages et offre de nouvelles perspectives sur l’univers du jeu.

Whirlpool, le développeur de la série NEKO-NIN exHeart, a produit d’autres jeux et extensions dans un style similaire. Par exemple, ils ont sorti « NEKO-NIN exHeart +PLUS Nachi » en 2018, qui est une extension du deuxième jeu. Cette extension ajoute un nouveau personnage nommé Nachi à l’histoire, offrant ainsi de nouvelles interactions et scénarios.