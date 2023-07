Il y a les jeux sympathiques, avec une difficulté progressive, dans lesquels les joueurs se sentent en confiance et peuvent avancer dans l’aventure avec un certain plaisir. Et puis il y a ce genre de jeux, mélange de torture et de défis, qui appelle le joueur à s’accrocher et à se surpasser afin de surmonter les défis comme Getting Over It with Bennett Foddy. Le jeu que nous allons vous présenter, Barony, fait lui aussi partie de cette catégorie. Disponible depuis 2014 sur ordinateur, ce roguelike des américains de Turning Wheel LLC arrive sur la Nintendo Switch le 01 août 2023 au prix de vingt euros sur l’eShop.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau courant en anglais est nécessaire pour jouer à Barony.

Un jeu que vous allez aimer détester

Le baron Herx a pris le contrôle de la petite ville d’Hamlet. C’est à nous d’aller le chasser pour mettre fin à son règne tyrannique.

C’est sur ce pitch assez classique que Barony débute. Le jeu est un roguelike au gameplay complexe et punitif, à la difficulté élevée dans lequel il faudra vous armer de courage pour profiter pleinement de l’expérience.

Barony est un jeu à la vue subjective dans lequel vous incarnez un personnage qui doit survivre dans des donjons truffés d’ennemis et de pièges. La mort est omniprésente et il vous faudra au moins une à deux heures pour assimiler les bases afin de (peut-être) terminer le premier étage.

Votre personnage possède des statistiques qui lui sont propres en fonction de sa classe et qui vont déterminer votre partie. Barony propose une dizaine de classes à choisir qui auront chacun des capacités et des compétences différentes. Le mage excellera dans les sorts magiques mais manquera de protection alors que le guerrier est excellent dans la survie mais manquera de perception.

Vous avez un équipement de base en fonction de votre classe. Vous avez des bagues, des armes, des boucliers, des colliers, des livres de sort, des pièces d’armure, des lunettes et encore d’autres objets qui impacteront votre partie. Cependant, l’équipement se casse au fil du temps et nous devrons récupérer dans les donjons les objets nécessaires à notre survie.

Quand nous ramassons un objet, nous ne savons pas encore si celui-ci est utile ou non. Seuls les personnages avec de la perception pourront déterminer l’utilité d’un objet, et surtout, si celui-ci est maudit ou non. Un objet maudit, une fois équipé, ne peut plus être retiré. Il faudra attendre que celui-ci se casse pour pouvoir s’en débarrasser.

Cependant, alors que certains objets possèdent des pouvoirs très puissants, d’autres peuvent vous pénaliser voire même vous tuer. Un héros sans perception ne pourra pas analyser tous ces objets et se retrouvera pénalisé par rapport aux autres.

Vous pourrez organiser votre inventaire comme vous le souhaitez, tout en sachant que les armes se placent dans votre main droite et le bouclier dans la gauche. Il faut aussi savoir que les objets ont un poids, et que plus vous avez d’objets dans votre besace, plus vous serez lents et donc vulnérables. Pour réussir dans Barony, il faut trier en permanence son inventaire pour ne pas être Fanny.

Notre personnage peut mourir de faim. Il faudra donc toujours avoir un en-cas ou deux en réserve que nous trouvons dans le donjon en tuant certains monstres, tout en sachant qu’un personnage qui n’a pas de perception ne pourra pas s’apercevoir s’il mange quelque chose de pourri ou non. Parfois notre personnage peut ne pas digérer et déglutir son repas et avoir de nouveau faim. Il faudra aussi faire attention à ne pas trop manger.

Un roguelike punitif et exigeant

Le donjon n’est pas éclairé et soit vous avez un personnage qui possède des sorts de lumière, soit il faudra avoir une torche (ou une lanterne) dans sa main. Le cas échéant, préparez-vous à marcher vers l’inconnu…

Et sinon ? Nos personnages gagnent de niveau à chacune de ses actions et permettent de renforcer ses compétences. Plus vous analysez des objets, meilleur vous serez, plus vous vous battrez avec un type d’arme, meilleur vous serez avec et cette logique continue sur chacun des aspects du jeu. En plus de ça, vos personnages gagnent en niveau global ce qui lui permettra d’augmenter ses statistiques.

Il y a des monstres et des pièges à votre niveau dans chaque étage, mais vous pourrez aussi tomber sur des créatures beaucoup plus puissantes. C’est en apprenant de nos morts que nous saurons reconnaître les ennemis à attaquer ou non.

Cependant, comme le jeu est punitif, il se peut aussi que vous vous fassiez prendre par surprise même en ayant tout préparé.

Le gameplay, une fois qu’il est parfaitement assimilé, est certes difficile mais très prenant. Nous avons envie de voir jusqu’où nous pouvons progresser et envie de faire de notre mieux. La difficulté est compensée par un gameplay gratifiant, qui peut autant nous récompenser que nous punir.

Nous avons détesté le jeu, nous avons eu envie d’abandonner et de brûler notre console, mais la curiosité nous a poussés à tester encore et encore, quitte à mourir en boucle. Ce jeu n’est pas pour tous les publics, il va en rebuter plus d’un, mais les plus valeureux, ceux qui aiment les roguelikes et la difficulté ne pourront que l’apprécier.

Même si certains personnages et certains classes ne sont disponibles que par des DLCs payants, le jeu apporte une assez grande variété pour que nous puissions prendre du plaisir sans.

Un jeu qui divisera autant qu’il plaira

Nous regrettons juste que les évènements aléatoires négatifs soient si punitifs. C’est très désagréable de perdre à cause d’un évènement que nous n’avons pas contrôlé. Il est aussi dommage que nous ne puissions pas voir l’état de l’équipement, car celui-ci se brise tout le temps à des moments inadéquats et biaise nos prises de décision.

Nous regrettons aussi que le jeu ne soit pas si bien adapté au mode solo. Certains personnages sont juste injouables seuls et il n’y a aucun lobby de disponible à l’heure actuelle malgré le crossplay.

À plusieurs, les joueurs montent de niveau ensemble et les autres joueurs peuvent transporter la caisse d’un allié mort. Celui-ci réapparaitra au prochain étage.

La durée de vie est forcément intéressante pour vingt euros même si ce dernier paraît un peu cher pour ce qu’il propose. Le prix de vingt euros paraît aussi excessif pour un jeu qui peut se trouver facilement à six euros sur Internet et qui est lui-même vendu sur Steam au prix de douze euros. Ce prix de douze euros nous paraît bien plus cohérent avec le jeu.

La direction artistique de Barony divisera autant que le jeu. Bien que nous avons trouvé les graphismes originaux et cohérents, certains détesteront ce côté « Mod Minecraft » très pixelisés.

Le jeu n’est pas traduit en français, il faut un niveau courant en anglais pour réussir à jouer à Barony.

Conclusion 7.3 /10 Barony est un roguelike punitif au gameplay exigeant et complexe. Il vous faudra quelques heures pour assimiler toutes les mécaniques et prendre du plaisir sur ce titre. Une fois cette durée passée, vous découvrirez un jeu addictif qui nous donne envie de recommencer même après la mort. La version pour la Nintendo Switch est cependant plus chère que la version PC… LES PLUS Un roguelike au gameplay complexe et complet

Un roguelike au gameplay complexe et complet Enormément de classes et de choses à assimiler

Enormément de classes et de choses à assimiler Une tension permanente

Une tension permanente Agréable une fois qu’on comprend le gameplay

Agréable une fois qu’on comprend le gameplay Une direction artistique singulière LES MOINS Pas de traduction française

Pas de traduction française Une direction artistique qui peut rebuter

Une direction artistique qui peut rebuter Un jeu punitif qui peut aussi rebuter

Un jeu punitif qui peut aussi rebuter Le jeu est parfois punitif sans raison

Le jeu est parfois punitif sans raison Plus cher sur la Nintendo Switch Détail de la note Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix 0