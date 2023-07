De nombreux titres sont à tester sur le stand Nintendo à la Japan Expo 2023 !

4 juillet 2023 – Rendez-vous sur le stand Nintendo (Hall 6 – N° B679) à la Japan Expo 2023 du 13 au 16 juillet au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte afin de découvrir les dernières sorties de Nintendo, ainsi qu’une sélection de jeux d’éditeurs tiers !

Faites vos premiers pas dans le monde miniature de Pikmin 4 avant son lancement le 21 juillet, parcourez le ciel radieux d’Hyrule dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, et affrontez-vous dans les jeux loufoques d’Everybody 1-2-Switch!

Vétérans du dérapage et spécialistes du champignon, faites rugir vos moteurs sur les circuits des dernières vagues du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe et décrochez la première place du podium !

Amateurs de jeux rétros et éternels nostalgiques, découvrez une partie du stand dédiée au Nintendo Switch Online ! Réveillez de beaux souvenirs en accédant à un catalogue comprenant déjà plus de 100 titres de la NES, Nintendo 64 et Gameboy Advance.

Les jeux à ne pas manquer

Pikmin 4 : 11 ans après le dernier opus, la franchise Pikmin signe son grand retour sur Nintendo Switch ! Explorateur, faites vos premiers pas sur une nouvelle planète accompagné de vos Pikmin, des petites créatures qui obéissent à la moindre de vos commandes pour attaquer, creuser, nager ou rapporter des ressources ! Otchin, votre nouveau chiot de secours, sera même de la partie ! Essayez Pikmin 4 avant sa sortie le 21 juillet avec une version démo de 10 minutes !

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom : Découvrez la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ! Laissez libre court à votre imagination grâce aux nouveaux pouvoirs de Link : Emprise, Infiltration, Amalgame et Rétrospective, et dénichez les secrets qui se cachent dans les cieux flamboyants, au cours d’une exploration de la première île céleste du jeu.

Everybody 1-2-Switch! : Faites bouger vos soirées en famille ou entre amis avec Everybody 1-2-Switch! Affrontez-vous jusqu’à 100* dans des jeux tous plus loufoques les uns que les autres et découvrez une expérience de jeu inédite : en plus des manettes Joy-Con, vous pouvez dorénavant aussi utiliser votre smartphone* comme manette !

* Jusqu’à 8 joueurs en mode Joy-Con et jusqu’à 100 joueurs en mode téléphone

** Un compte Nintendo, un appareil connecté compatible et une connexion Internet sont nécessaires

Les autres jeux à découvrir ou à redécouvrir :