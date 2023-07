Manchester, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 5 juillet 2023 : Merge Games, Awaken Realms, le studio indépendant Chicken Launcher et Just For Games sont ravis d’annoncer que le jeu de simulation de nettoyage et de restauration de l’environnement Fresh Start sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 5 à l’automne 2023.

Dans ce jeu solo relaxant, les joueurs se lancent dans une mission visant à nettoyer le monde et à redonner à la nature sa fraîcheur et ses couleurs. Les joueurs voient le monde changer sous leurs yeux en aidant les animaux, en résolvant des énigmes et en faisant pousser des plantes !

Une merveilleuse machine a été mise entre vos mains – une combinaison d’un aspirateur et d’un tuyau d’arrosage ! En parcourant le monde, vous pourrez nettoyer et aspirer des tas de déchets et de saletés pour restaurer la nature dans toute sa splendeur. Tout ce que vous ramassez peut être recyclé en précieux points d’expérience, qui peuvent être utilisés pour rendre votre travail plus efficace grâce à une variété d’améliorations dans la boutique de compétences !

À propos de Fresh Start :

Fresh Start est un jeu solo qui t’embarque dans une mission pour nettoyer le monde de la pollution et remettre la Nature en état. Regarde le monde se transformer devant toi à mesure que tu soignes des animaux, résous des énigmes et fais pousser des plantes tout autour de toi. Parcours le monde pour lui permettre de repartir à zéro !

Caractéristiques principales :

SAUVE LE MONDE QUI T’ENTOURE !

Un merveilleux engin t’a été confié : une sorte d’aspirateur couplé à un tuyau d’arrosage qui te permettra, lors de tes voyages, d’éliminer des monticules de boue et de poussière en les arrosant d’eau, puis d’aspirer les déchets qui s’y cachaient pour les recycler et gagner ainsi des points d’EXP. FAIS PROGRESSER TES COMPÉTENCES

Les points d’expérience que tu accumules en restaurant la Nature te permettront d’acheter au magasin diverses améliorations qui te permettront de travailler avec plus d’efficacité. ARROSE LES PLANTES DESSÉCHÉES ET REDONNE-LEUR TOUTE LEUR BEAUTÉ

Utilise le pouvoir de l’eau pour faire renaître les plantes mortes ou desséchées. Arrose celles qui sortent à peine de terre pour leur permettre de croître avec vigueur, mais n’oublie pas : il n’y a pas que les plantes qui ont besoin d’eau pour revenir à la vie ! AIDE LES AUTRES ET FAIS-TOI DES AMIS

Au cours de tes voyages à travers le monde, tu rencontreras diverses créatures dans le besoin. Utilise tes compétences pour les aider à reprendre le cours de leur vie et tu gagneras leur gratitude et même leur amitié. CHERCHE DES OBJETS MYSTÉRIEUX ET RÉSOUS DES ÉNIGMES

Cela dit, ce n’est pas aussi simple que tu le crois. Chaque recoin du monde que tu visiteras te proposera certaines quêtes qui te pousseront à chercher des indices et des pièces mécaniques cachées te permettant de réparer divers moyens de transport. Trouve des mangeoires pour nourrir les animaux affamés, découvre des sanctuaires et campements entre autres sites lors de tes voyages, et aide la Nature à repousser partout dans le monde !

Fresh Start sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 5 à l’automne 2023. Les précommandes sont désormais ouvertes.