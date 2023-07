Le BitSummit Let’s Go ! a lieu la semaine prochaine à Kyoto (du 14 au 16 juillet), et il y a encore quelques annonces de dernière minute. L’annonce d’aujourd’hui vient de Locobit, qui a révélé que BUTTO BIRD, un jeu d’action et de combat aérien sur lequel ils travaillent actuellement, sera jouable lors de l’événement.

Prévu pour une sortie (provisoire) en 2024, BUTTO BIRD permet à quatre joueurs de prendre part à d’intenses batailles aériennes où chacun contrôle son propre oiseau (équipé d’un jetpack). Le jeu est censé offrir des commandes simples qui permettent aux débutants et aux joueurs confirmés de jouer ensemble.

Volez, tirez et explosez-les ! « BUTTO BIRD » est un jeu d’action et de combat aérien qui permet à quatre joueurs de vivre l’expérience exaltante de voler librement dans le ciel avec un charmant et adorable « oiseau » équipé d’un puissant « jetpack ». La combinaison unique d’éléments mignons et hardcore crée une expérience de jeu passionnante et divertissante. Au début, les quatre joueurs sont rivaux, mais soudain, la bataille peut se transformer en un combat d’équipe 1 contre 3. Dans un temps limité, un seul gagnant sera désigné ! Grâce à des commandes simples, les joueurs débutants et confirmés peuvent s’adonner ensemble à d’intenses combats aériens.