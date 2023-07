Lors de l’Anime Expo 2023, ATLUS a dévoilé un premier trailer de présentation de personnages pour son tout nouveau RPG de stratégie Persona 5 Tactica . Cette nouvelle vidéo vous plonge dans l’univers du jeu et expose les palettes de compétences dont Joker, Morgana et le nouveau personnage Erina disposent afin de lutter contre les tyranniques légionnaires.

Ce trailer et ces nouvelles informations ont été dévoilés lors de la conférence ATLUS Presents: The Official Persona 5 Tactica Panel à l’Anime Expo, qui réunissait également plusieurs des principaux comédiens de doublage anglophone du jeu, comme Leeanna Albanese (Erina), Matthew Mercer (Yusuke), Cherami Leigh (Makoto) et Xanthe Huynh (Haru).

Pour ceux souhaitant visionner la conférence, rendez-vous ici :

Persona 5 Tactica sortira le 17 novembre 2023 sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Persona 5 Tactica sera également disponible sur Xbox Game Pass dès son lancement.

À propos de Persona 5 Tactica :

À la suite d’un incident étrange, les Voleurs fantômes errent dans un royaume étrange où les habitants subissent une oppression tyrannique. Encerclés par un groupe militaire appelé les Légionnaires, ils courent un grave danger jusqu’à ce qu’une mystérieuse révolutionnaire nommée Erina les sauve et leur propose une offre alléchante en échange de leur aide. Quelle vérité peut bien se cacher derrière Erina et le marché qu’elle propose aux Voleurs fantômes ?