Pineapple Works sortira EarthX sur Nintendo Switch via l’eShop la semaine prochaine. La sortie est prévue pour le 12 juillet 2023 à 19,99 €.

EarthX est un jeu de gestion d’entreprise de vols spatiaux familial et relaxant, dans lequel vous lancez des fusées. Beaucoup de fusées. Passez du lancement de petites fusées sur Terre à la construction d’une colonie sur Mars. Créez votre propre constellation Internet, développez de nouvelles technologies, approvisionnez la Station spatiale internationale et terraformez Mars ! Vous devrez développer des fusées de plus en plus performantes, vous battre pour obtenir des contrats avec vos concurrents et développer votre entreprise pour réussir. Augmentez votre capital, assemblez des fusées, des capsules et des satellites et dominez l’industrie spatiale.