Le prochain remake de Final Fantasy de Square-Enix n’est pas le secret le mieux gardé.

En effet, depuis quelques mois, des rumeurs circulent selon lesquelles Final Fantasy IX serait le prochain jeu Final Fantasy à faire l’objet d’un remake de la part du développeur japonais.

Jeff Grubb a réaffirmé que le remake de Final Fantasy IX était en cours de développement, même s’il a déclaré que le remake de Final Fantasy IX ne pouvait pas être comparé à l’ampleur de Final Fantasy VII : Remake et qu’une meilleure analogie serait la différence entre Final Fantasy VII : Crisis Core et Final Fantasy VII : Remake.

Jeff Grubb est un journaliste et rédacteur de jeux vidéo américain. Il est connu pour son travail dans l’industrie du jeu vidéo, notamment en tant que chroniqueur et rédacteur en chef pour le magazine Computer Gaming World (CGW) dans les années 1990. Grubb a également écrit plusieurs livres et romans liés à des franchises de jeux vidéo populaires, tels que les jeux vidéo « Forgotten Realms » et « Guild Wars ». Grubb est souvent considéré comme une référence dans le domaine des jeux vidéo.

Grubb a ajouté qu’il utiliserait le système ATB au tour par tour et que le jeu classique ne changerait pas radicalement, mais qu’il serait toujours agréable à jouer et qu’il ne s’agirait pas d’un simple remaster HD.

Pour les trois du fond qui ne le savent pas, Final Fantasy IX est le neuvième opus de la célèbre série de jeux de rôle japonais Final Fantasy, développée et publiée par SquareSoft (aujourd’hui Square-Enix). Il est sorti initialement sur PlayStation en 2000, puis a été porté sur d’autres plateformes, notamment sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One.

L’histoire de Final Fantasy IX se déroule dans un monde appelé Gaia, qui combine des éléments de fantasy médiévale et de technologie steampunk. Le jeu suit les aventures de Zidane Tribal, un voleur au cœur tendre, qui se joint à une troupe de théâtre nommée Tantalus dans une quête pour sauver la princesse Garnet Til Alexandros XVII, également connue sous le nom de Dagger, et pour empêcher la destruction du monde.

Le jeu met en avant une variété de personnages mémorables, chacun avec ses propres motivations, histoires et compétences spéciales. Certains des personnages principaux incluent Vivi Ornitier, un jeune mage noir avec des interrogations sur sa propre existence, Steiner, un chevalier loyal et comique chargé de protéger la princesse, et Freya Crescent, une guerrière dragonne à la recherche de son amour perdu.

Final Fantasy IX propose un système de combat au tour par tour traditionnel, dans lequel les personnages s’affrontent contre des ennemis en utilisant une combinaison d’attaques physiques, de compétences spéciales et de magie. Le jeu introduit ainsi le système de « Trance », qui permet aux personnages d’entrer dans un état de puissance surhumaine pour des capacités spéciales temporaires.

L’esthétique de Final Fantasy IX est souvent saluée pour son style artistique distinctif, avec des personnages aux proportions plus « chibi » et un design de monde fantastique coloré. Le jeu propose par ailleurs une bande-son mémorable composée par Nobuo Uematsu, qui a contribué à créer l’atmosphère immersive de l’histoire.

Final Fantasy IX est considéré comme l’un des meilleurs épisodes de la série et a reçu des critiques très positives lors de sa sortie initiale, ainsi que dans les années qui ont suivi. Il continue d’avoir une base de fans fidèles (coucou Lordo) et reste un classique du genre des jeux de rôle japonais.

