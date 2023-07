Aksys Games a communiqué aujourd’hui la date de sortie de Mon-Yu : Defeat Monsters And Gain Strong Weapons And Armor en Europe et aux États-Unis. Les joueurs pourront le en profiter sur Nintendo Switch le 21 septembre 2023.

Aksys Games a confirmé les plans de localisation en février 2022, après le lancement japonais en juillet 2021. Pour le fun, sachez que le titre complet du RPG est: Mon-Yu: Defeat Monsters And Gain Strong Weapons And Armor. You May Be Defeated, But Don’t Give Up. Become Stronger. I Believe There Will Be A Day When The Heroes Defeat The Devil King.