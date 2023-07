Le mois dernier, Square-Enix a dévoilé DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince. Ce nouveau RPG monstrueux vous met dans la peau d’un dresseur de monstres qui doit les recruter et les utiliser lors des combats afin de devenir le Maître des Monstres.

Aujourd’hui, nous allons plonger un peu plus en profondeur et vous donner un aperçu des héros de l’histoire, du monde dans lequel se déroule leur merveilleuse aventure, ainsi que de certaines des principales caractéristiques du jeu.

L’histoire de DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince

Cette nouvelle aventure suit Psaro – un nom que les fans de DRAGON QUEST peuvent se rappeler de DRAGON QUEST IV: Les Élus de l’Épopée (bien que ce jeu soit complètement indépendant, donc cela n’a pas d’importance si vous ne le connaissez pas).

Le pauvre Psaro est maudit par son propre père, le souverain du royaume des monstres de Nadiria, et se retrouve incapable de faire du mal à toute créature de sang de monstre.

En défiant cela, Psaro devient un dresseur de monstres et commande bientôt sa propre armée de fidèles serviteurs monstres. Dans sa quête de vengeance contre son père, il rencontre Rose, une jeune femme elfe, et un mystérieux homme qui se fait appeler Toilen Trubble. Ensemble, ils se lancent pour affronter les dangers qui les attendent à Nadiria.

L’objectif ultime de Psaro est la vengeance, mais il devra se lier d’amitié avec de nombreux monstres et emprunter de nombreux chemins sombres avant de pouvoir réaliser cette ambition.

Les personnages de DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince

Comme on peut s’y attendre dans un jeu portant le nom de DRAGON QUEST, cette aventure de dresseur de monstres est remplie de personnages colorés. Permettez-moi de vous présenter quelques-uns des principaux acteurs :

Psaro

Psaro est le protagoniste principal de l’histoire. C’est un jeune demi-humain, reconnaissable instantanément grâce à ses cheveux argentés et ses yeux rouges. Il se lance dans l’aventure de dresseur de monstres pour vaincre son père, le Maître des Monstres.

Rose

Rose est une alliée inestimable pour Psaro, qui l’accompagne dans ses expéditions à Nadiria et utilise ses pouvoirs mystiques elfiques pour révéler le chemin à travers cette terre menaçante. Rose est une âme douce et bienveillante, mais n’hésite pas à défendre ce en quoi elle croit.

Toilen Trubble

Jeune chercheur en magie avec une propension avouée au vol à l’étalage, Toilen se joint à Psaro pour parcourir Nadiria à la recherche d’ingrédients magiques introuvables dans le monde des humains. Il est connu pour devenir un peu trop excité à la perspective de trouver des objets rares.

Fizzy

Cette créature espiègle s’est donné pour mission de chercher les meilleurs dresseurs de monstres du monde. Fizzy devient une sorte de mentor pour Psaro et lui enseigne les bases du dressage de monstres.

Les Vastes Paysages de Nadiria

Une grande partie de l’histoire de DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince se déroule à Nadiria – un royaume souterrain où les monstres règnent en maîtres. Nadiria est divisée en plusieurs royaumes appelés « Cercles », chacun étant composé de trois zones distinctes : un échelon inférieur, moyen et supérieur.

Voici le Cercle de la Tempérance et le Cercle de l’Indulgence :

Un monde qui change au fil des saisons

Même à Nadiria, le temps passe et les saisons se succèdent de manière familière. Au fur et à mesure que les saisons changent, le paysage change également – tout comme les monstres qui l’habitent. Une nouvelle période de l’année apporte avec elle de nouvelles découvertes et de nouveaux monstres à se lier d’amitié.

Rencontrez les monstres

DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince est le dernier jeu de la série DRAGON QUEST MONSTERS. Comme le veut la tradition, le personnage principal est capable de nouer des liens puissants avec les monstres qu’il rencontre. Ces alliés monstres rejoindront le héros dans son aventure, combattant à sa place contre les ennemis qu’ils rencontrent.

Dans ce sens, ce jeu n’est pas différent. Mais contrairement à ses prédécesseurs, Psaro est sous l’influence d’une malédiction, placée sur lui par son père, le souverain de Nadiria. Par conséquent, il est incapable de faire du mal à toute créature de sang de monstre lui-même.

Psaro décide de devenir un dresseur de monstres, entraînant son équipe de monstres ou en créant de nouveaux grâce au pouvoir de la synthèse.

Avec plus de 500 types de monstres différents et un système de synthèse revu, il y a de nouvelles combinaisons de monstres à découvrir et de nombreux amis familiers – et ennemis jurés – issus d’autres titres de la série DRAGON QUEST à créer. Et avec les capacités en ligne du jeu, vous pouvez désormais combattre d’autres dresseurs de monstres du monde entier.

Mais permettez-moi de vous présenter quelques-uns des monstres qui feront leur première apparition dans DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince.

Goomulonimbus, Vegandragora et Ronin Raton-laveur

Date de sortie DLC

Trois ensembles de DLC seront mis en vente en même temps que la sortie du jeu principal : The Mole Hole, Coach Joe’s Dungeon Gym et Treasure Trunks ! Progressez dans ce contenu supplémentaire pour gagner des récompenses qui vous aideront dans votre quête, ainsi que de nouveaux costumes pour Psaro. Le contenu sera disponible à l’achat sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch.

The Mole Hole

Explorez les profondeurs souterraines pour retrouver des types de monstres que vous avez déjà apprivoisés. Vous aurez également l’occasion de recruter des monstres qui sont autrement très difficiles à synthétiser. Ce DLC comprend le costume « vêtements gothiques ».

Coach Joe’s Dungeon Gym

Explorez ces donjons générés de manière aléatoire et affrontez des légions de monstres puissants. Chaque donjon présente des exigences uniques qui nécessitent aux joueurs d’évaluer et de construire soigneusement leur équipe. Éliminez le boss qui vous attend dans la salle finale pour obtenir des objets rares qui vous aideront à renforcer vos alliés. Ce DLC comprend le costume « tenue de pâtissier ».

Treasure Trunks

Chaque fois que vous ouvrez ces mystérieux coffres au trésor, vous obtenez une récompense excitante. Cependant, vous devrez attendre un peu avant de pouvoir ouvrir à nouveau le coffre et obtenir la prochaine récompense de la liste ! En continuant à les ouvrir, vous êtes assuré de mettre la main sur des objets très intéressants ! Ce DLC comprend le costume « courrier monstrueux ».

Le jeu sortira sur Nintendo Switch le 1er décembre 2023 et est disponible en précommande physique dès maintenant sur la boutique Square Enix (les précommandes numériques seront disponibles ultérieurement).