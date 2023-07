Marble It Up ! Ultra, la suite de Marble It Up !, est annoncé sur Nintendo Switch. Le jeu devrait être lancé sur la console de Nintendo le 17 août 2023 via l’eShop pour 29,99 €. Marble It Up ! premier du nom est apparu pour la première fois sur Nintendo Switch en 2018 (voir plus bas, ou la page eShop). Marble It Up ! Ultra, n’est pas une mise à jour ou un add-on, mais c’est bien un nouvel opus dans cette série de plates-formes à billes (il est par contre vendu à 10€ de plus).

Marble It Up! Ultra est un jeu de plateforme et de billes d’exception conçu par les créateurs de Marble It Up! et Marble Blast. Grâce à sa conception de niveaux de pointe, ses commandes ultra-fluides, ses graphismes somptueux et ses modes multijoueurs exaltants, plongez dans une expérience incomparable !

Une campagne riche. Découvrez une campagne solo extrêmement riche, remplie de dangereux obstacles, de chemins complexes, de changements de gravité, de sols rebondissants et de bonus puissants.

Modes multijoueur chaotiques. Plongez dans cinq modes multijoueur compétitifs et chaotiques. Faites équipe pour collecter des gemmes, marquer des buts, échapper à des zombies et prouver votre valeur en ligne. Frayez-vous un chemin vers la gloire !

Une magnifique collection. Déverrouillez une magnifique collection de billes, circuits et chapeaux ! Trouvez des trophées cachés, gagnez des médailles et jouez en ligne, tout en remportant de nombreux éléments cosmétiques pour vos billes.

Atteignez un niveau de maîtrise inégalable. Repoussez vos limites. Rejoignez les meilleurs joueurs au monde en gagnant des succès et en gravissant les échelons des Classements mondiaux ! Les Défis hebdomadaires ajoutent aussi de nouveaux éléments aux niveaux, offrant chaque semaine une nouvelle manière de jouer !

Préparez-vous à rouler à vitesse grand V !

Pour ceux qui n’ont pas connu le premier jeu, Marble It Up! est un jeu de plateforme en 3D centré sur la physique, dans lequel les joueurs contrôlent une bille de marbre et tentent de naviguer à travers des niveaux remplis d’obstacles et de défis. Le jeu a été développé par The Marble Collective et édité par Bad Habit Productions. Il est sorti initialement sur Nintendo Switch, mais il est également disponible sur d’autres plateformes, notamment PC (via Steam) et Xbox One.

Le gameplay de Marble It Up! met l’accent sur la précision et la maîtrise des mouvements de la bille de marbre. Les joueurs doivent effectuer des sauts, des virages, des rebonds et des glissements pour atteindre la ligne d’arrivée dans chaque niveau. Les niveaux sont conçus de manière complexe et offrent souvent plusieurs chemins possibles, permettant aux joueurs d’explorer différentes stratégies pour améliorer leurs temps et leurs performances.

Le jeu propose plus de 40 niveaux, chacun avec ses propres pièges, obstacles et énigmes à résoudre. Certains niveaux présentent des éléments de puzzle, tandis que d’autres se concentrent sur des défis de vitesse et de précision. Marble It Up! offre par ailleurs un mode multijoueur compétitif dans lequel les joueurs peuvent affronter leurs amis ou d’autres joueurs en ligne pour obtenir les meilleurs temps dans les niveaux.

En plus du jeu de base, Marble It Up! propose un éditeur de niveau intégré qui permet aux joueurs de créer et de partager leurs propres niveaux avec la communauté. Cela ajoute une dimension de création et de partage à l’expérience de jeu, offrant une variété de niveaux supplémentaires créés par les joueurs eux-mêmes.