Taito dévoile une nouvelle sortie sur Nintendo Switch : Taito LD Game Collection. Au Japon, le jeu sortira le 14 décembre 2023.

Time Gal HD Remaster, Space Battleship Yamato HD Remaster et Revenge of the Ninja HD Remaster seront tous inclus. Ces jeux ont tous fait leurs débuts dans les salles d’arcade au format laserdisc.

La Taito LD Game Collection sera vendue physiquement et numériquement sur l’eShop pour 9,680¥ (environ 62€), mais compris avec une édition spéciale à 19,580¥ soit environ 125€. Cette dernière est accompagnée d’un disque Blu-ray spécial, d’un recueil de documents, d’une reproduction de figurine « Reika », d’une reproduction de mini poster Time Gal, d’une réimpression du dépliant de Revenge of the Ninja, d’un code de téléchargement de pour l’OST et d’un code de téléchargement pour Time Gal Reverse.

~~

Time Gal est un jeu vidéo d’action et d’aventure développé par Taito Corporation, initialement sorti en 1985 pour les salles d’arcade. Il a ensuite été porté sur différentes plates-formes, notamment la Sega CD, la PlayStation et le PC. Le jeu a été créé par Wolf Team, une société qui a depuis été absorbée par Namco Bandai.

Time Gal est considéré comme l’un des premiers jeux interactifs en FMV (Full Motion Video), dans lequel les séquences cinématiques préenregistrées sont intégrées au gameplay. Le joueur contrôle Reika Kirishima, alias Time Gal, une jeune femme dotée d’une technologie temporelle qui lui permet de voyager dans le temps pour arrêter un vilain nommé Luda.

Le gameplay de Time Gal est basé sur des séquences cinématiques dans lesquelles le joueur doit prendre des décisions rapides en appuyant sur les bonnes touches ou en utilisant le joystick au bon moment. Des icônes apparaissent à l’écran pour indiquer les actions possibles, et le joueur doit réagir rapidement pour éviter les obstacles, combattre des ennemis et résoudre des énigmes.

Le jeu propose une variété de destinations temporelles, allant de l’Égypte ancienne à l’ère des dinosaures en passant par le Japon médiéval. Chaque période présente ses propres défis et ennemis. Si le joueur échoue à prendre les bonnes décisions, Time Gal est en danger et peut être vaincue, entraînant la fin du jeu.

Time Gal est souvent salué pour son utilisation novatrice de la vidéo dans un jeu d’arcade et pour son gameplay interactif. Il a été l’un des premiers jeux à utiliser cette approche et a ouvert la voie à d’autres titres similaires. Bien qu’il n’ait pas connu le même niveau de notoriété que certains autres jeux d’arcade de l’époque, il reste un titre apprécié par les amateurs de jeux rétro et les collectionneurs.

~~

Space Battleship Yamato, connu au Japon sous le nom de « Uchū Senkan Yamato », est une franchise de science-fiction populaire au Japon, qui comprend plusieurs séries télévisées, des films, des OVA (Original Video Animation), des mangas et des jeux vidéo. Elle a été créée par Leiji Matsumoto et Yoshinobu Nishizaki.

L’histoire de Space Battleship Yamato se déroule dans un futur lointain, où la Terre est attaquée par une race extraterrestre appelée les Gamilas. Face à la destruction imminente de la planète, l’équipage du cuirassé spatial Yamato se lance dans une mission désespérée pour trouver une arme capable de sauver l’humanité. Le vaisseau est reconstruit à partir de l’épave du célèbre cuirassé de la Seconde Guerre mondiale, le Yamato.

Le Yamato, dirigé par le capitaine Jūzō Okita, s’aventure dans l’espace pour trouver la planète Iscandar, qui détient la technologie permettant de neutraliser la menace des Gamilas. Le voyage est périlleux, et l’équipage doit faire face à de nombreux défis, tels que des batailles spatiales, des rencontres avec d’autres espèces extraterrestres et des conflits internes.

La série originale de Space Battleship Yamato a été diffusée pour la première fois au Japon en 1974 et a connu un grand succès. Elle a été suivie de plusieurs suites, dont « Space Battleship Yamato 2199 » en 2012, qui était un remake de la série originale avec des graphismes et des effets spéciaux améliorés.

La franchise Space Battleship Yamato est appréciée pour son mélange d’action spatiale, de drame, de personnages charismatiques et de thèmes universels tels que la survie de l’humanité et l’espoir face à l’adversité. Elle a influencé de nombreuses autres œuvres de science-fiction et reste un pilier de la culture populaire japonaise.

~~

Revenge of the Ninja est un jeu vidéo développé par Taito Corporation, sorti en 1984 pour les salles d’arcade. Il s’agit d’un jeu d’action de type beat’em up qui met en scène un ninja cherchant à venger la mort de son père.

Dans Revenge of the Ninja, le joueur incarne Hayate, le ninja protagoniste, qui parcourt différents niveaux pour affronter les ennemis qui ont tué son père. Le jeu se déroule dans un style de défilement horizontal, où Hayate peut se déplacer librement et combattre les adversaires qui se présentent à lui.

Hayate dispose d’un arsenal de mouvements de combat, tels que des coups de poing, des coups de pied, des sauts et des attaques spéciales. Il peut également ramasser des armes comme des shurikens et des épées pour augmenter sa puissance offensive. Le joueur doit affronter une variété d’ennemis, dont d’autres ninjas, des samouraïs et des combattants armés.

Revenge of the Ninja est apprécié pour son action rapide et son gameplay fluide, ainsi que pour ses graphismes colorés et détaillés pour l’époque. Il offre également une certaine diversité dans les environnements, avec des niveaux se déroulant dans des temples, des montagnes enneigées et d’autres lieux caractéristiques du Japon féodal.