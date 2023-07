Samba de Amigo: Party Central sortira officiellement sur Nintendo Switch le 29 août 2023 ! Les éditions numériques du jeu de rythme Samba de Amigo: Party Central sont disponibles dès maintenant en précommande sur le Nintendo eShop.

SEGA a partagé quelques clips supplémentaires pour Samba de Amigo : Party Central. Ils présentent les éléments suivants :

le Sonic Music Pack, qui inclut « I’m Here » de Sonic Frontiers (entre autres):

la difficulté CRAZY. Outre les niveaux NORMAL, HARD et SUPER HARD, le jeu propose une option de difficulté CRAZY. Elle propose des mouvements assez techniques avec peu de perles rythmiques mais beaucoup de danses et de poses. Si vous cherchez un moyen amusant de perdre du poids, vous devriez essayer la difficulté CRAZY !

le SEGA Music Pack, inclus dans l’édition numérique de luxe, qui comprend Go Go Cheer Girl ! de Space Channel 5 (Part 2, REPORT 4) (parmi d’autres morceaux)

le mode Love Checker. Celui-ci vous permet de vérifier la compatibilité entre deux personnes. Les deux joueurs doivent synchroniser leurs secousses afin de combiner les deux cœurs au centre de l’écran. La coopération est essentielle dans ce mode, les deux joueurs devant combiner des poses et autres.

Une fois la chanson terminée, la compatibilité entre les deux joueurs s’affiche à l’écran. Si vous obtenez une note de 100 %, vous aurez une petite surprise !

Samba de Amigo est une série de jeux de rythme développée par Sega. Le premier jeu de la série, intitulé « Samba de Amigo », est sorti en arcade en 1999, suivi d’une version pour la console Dreamcast la même année. Le jeu a été créé par la division japonaise de Sega, connue sous le nom de Sonic Team.

Le concept de base de Samba de Amigo est de reproduire une expérience de danse en utilisant des maracas. Les joueurs tiennent les maracas et doivent les secouer en rythme avec la musique. Le jeu utilise un système de capteurs pour détecter les mouvements et évaluer la précision des joueurs.

La série Samba de Amigo propose une variété de chansons et de modes de jeu. Les joueurs peuvent suivre des indications à l’écran pour effectuer des mouvements spécifiques avec les maracas, ou simplement secouer les maracas librement pour s’amuser. Le jeu propose également un mode multijoueur permettant à plusieurs joueurs de jouer ensemble et de se défier.

En plus de la version originale pour Dreamcast, Samba de Amigo a de plus été porté sur d’autres plates-formes, notamment la Wii de Nintendo. La version pour Wii a introduit l’utilisation des manettes Wii Remote et Nunchuk pour simuler les mouvements des maracas. Cette version comprenait par ailleurs de nouvelles chansons et des fonctionnalités en ligne.

À propos de Samba de Amigo: Party Central

Déchaînez-vous sur la scène à l’aide de vos manettes Joy-Con dans ce jeu d’action en rythme, palpitant et coloré. Tout le monde peut devenir une star !

Mettez le feu sur 40 tubes de genres variés ainsi que sur de nouvelles chansons qui seront disponibles dans un prochain DLC !

Mettez vos talents à l'épreuve avec les nombreux mini-jeux et défis.

Affirmez votre style en personnalisant votre compagnon avec des costumes et accessoires uniques.

Faites la fête en ligne avec jusqu'à sept joueurs dans le mode Fiesta mondiale.

en ligne avec jusqu’à sept joueurs dans le mode Fiesta mondiale. Mettez votre talent en avant en essayant d’atteindre la première place des classements en ligne.