Au cas où vous l’auriez manqué, Palia a été annoncé pour être lancé gratuitement sur Nintendo Switch pendant les fêtes de fin d’année. Les joueurs souhaitant vivre leur vie palienne la plus douillette avec leurs amis sur Nintendo Switch sont encouragés à mettre Palia en liste de souhaits sur l’eShop. Aujourd’hui, vous pouvez découvrir une toute nouvelle bande-annonce donnant un aperçu plus précis de l’expérience qui vous attend dans Palia.

Ce charmant jeu de simulation de vie free-to-play propose un monde époustouflant dans lequel il vous sera possible de bâtir la vie et la maison de vos rêves. Élucidez les mystères de cette aventure en constante évolution et tissez de nouvelles amitiés en chemin, que cela soit avec les personnages du jeu ou avec des joueurs et joueuses du monde entier.

Créez votre personnage et collectez des matériaux à travers les paysages et les biomes de Palia pour construire la maison de vos rêves. Palia est un jeu multijoueur en ligne relaxant dans lequel il est possible de visiter les maisons de ses amis et de découvrir ensemble un monde disposant d’une communauté bienveillante et accueillante. Palia fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch.