Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 11 juillet 2023 : Numskull Games, PM Studio, les développeurs Repixel8 et CGA Studio, ainsi que Just For Games sont ravis d’annoncer que le jeu de course Formula Retro Racing World Tour bénéficiera d’une édition physique « Special Edition » sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5 disponible en France en octobre 2023.

Cette Special Edition de Formula Retro Racing World Tour proposera un nouveau contenu exclusif : 6 nouvelles pistes uniques (en plus des 18 pistes de base du jeu), des variantes de pistes inversées, ainsi qu’un certain nombre d’autres bonus de gameplay et d’interface utilisateur. Cette édition physique comprendra également 2 autocollants bonus basés sur l’illustration principale du jeu.

À propos de Formula Retro Racing World Tour : Formula Retro Racing – World Tour fusionne la simplicité des courses d’arcade des années 90 avec une maniabilité réaliste et des fonctionnalités modernes. Faites la course dans des lieux emblématiques du monde entier, affrontez d’autres pilotes et essayez de battre vos propres temps chrono. Cette édition spéciale physique contient 2 autocollants exclusifs, 6 nouveaux circuits à thème, des variantes inversées de tous les circuits, l’affichage des statistiques des véhicules et des améliorations de la jouabilité. Caractéristiques principales : Des courses rétro avec une touche de modernité : découvrez des courses d’arcade nostalgiques avec une physique réaliste, un mode multijoueur et des voitures destructibles.

Un gameplay varié et passionnant : Plongez dans divers modes de jeu pour des courses palpitantes, des défis et des séances d’entraînement.

Large choix de véhicules : Choisissez parmi des voitures de course performantes et des voitures sportives, chacune avec des caractéristiques de maniabilité uniques.

Des lieux emblématiques : Faites la course dans des villes de renom comme Londres, Paris et New York, avec des monuments reconnaissables entre tous.

Fonctionnalités sociales et compétitives : Participez à des compétitions locales en écran partagé et défiez les classements en ligne pour la gloire.