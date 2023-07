Level-5 semble avoir du pain sur la planche. DecaPolice, Fantasy Life i : The Girl Who Steals Time, Inazuma Eleven : Victory Road, Megaton Musashi Wired et Professor Layton and The New World of Steam sont tous en préparation. Pourtant, le PDG de Level-5, Akihiro Hino, a évoqué l’avenir de Yo-kai Watch. Sur Twitter, il a déclaré aujourd’hui que « le prochain travail qui s’appuie sur le flux de Yo-Kai Watch progresse régulièrement. L’annonce est pas pour tout de suite, mais attendez-la avec impatience ! »

Cette annonce fait suite à un autre teasing datant du début de l’année. Hino avait alors indiqué que « la prochaine chose incroyable » pour Yo-kai Watch était en cours de développement.

Il y a quelques années, Yo-kai Watch était l’une des franchises de jeu les plus populaires, du moins au Japon. Bien qu’elle ait eu du mal à s’implanter en Occident, les premiers jeux ont été parmi les plus vendus sur la 3DS. Les trois premiers jeux Yo-kai Watch se sont tous vendus à minimum deux millions d’exemplaires au Japon. Cependant, la série semblait décliner quelque peu à ce moment-là, et lorsque Level-5 a sorti Yo-kai Watch 4, celui-ci s’est vendu à un peu moins de 300 000 exemplaires l’année de sa sortie. Yo-kai Watch 4 n’a jamais quitté le Japon. C’est également le seul jeu principal de la série sur Nintendo Switch.

Autre nouvelle concernant Yo-kai Watch : un site web japonais spécial a été ouvert pour le 10e anniversaire de la série.