Los Angeles, États-Unis, Saint-Ouen, France – 11 juillet 2023 : Skybound Games, iam8bit, Annapurna Interactive, le développeur Angel Matrix et Just For Games sont ravis d’annoncer l’arrivée prochaine du succès indé Neon White en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 5.

Cette édition comprend un poster de 28 sur 43 centimètres avec une sublime illustration originale de Rebecca Ryan (Angel Matrix) et sera disponible le 12 septembre 2023.

Avec un score de 90 sur Metacritic et des nominations pour les prix « Meilleur premier jeu », « Meilleur design » et « Prix de l’innovation » aux 2023 Game Developers Choice Awards, ainsi qu’une nomination pour le « Gameplay le plus innovant » aux 2023 STEAM Awards, Neon White est un jeu d’action à la première personne rapide comme l’éclair où vous devez exterminer des démons au delà des portes du paradis. Les joueurs incarnent Neon White, un assassin trié sur le volet par l’Enfer pour rivaliser avec d’autres tueurs de démons (étrangement familiers) afin d’avoir une chance de vivre en permanence au Paradis. Découvrez le trailer du jeu : À propos de Neon White : Neon White est un jeu d’action à la première personne ultra rapide dans lequel vous devez exterminer des démons au Paradis. Vous incarnez Neon White, un assassin qui a été sélectionné en Enfer pour participer à une compétition de chasse aux démons. La récompense ? Une place au Paradis pour toujours… La possibilité d’une véritable rédemption. Percez les mystères du Paradis et faites la connaissance de vos concurrents… Les auriez-vous déjà rencontrés dans votre vie passée ? Neon White est un jeu de tir à la première personne en solo dans lequel vous pouvez sacrifier vos armes pour réaliser des techniques de parkour ahurissantes.

Vous incarnez Neon White, un assassin qui a été sélectionné en Enfer pour participer à une compétition de chasse aux démons. La récompense ? Une place au Paradis pour toujours… La possibilité d’une véritable rédemption.

Collectionnez les « cartes d’âme » pour attaquer vos adversaires, ou sacrifiez-les pour utiliser des capacités de déplacement uniques.

Inclut un poster dépliant avec une splendide illustration originale de l’équipe Angel Matrix.