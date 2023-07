Découvrez de minuscules créatures aux allures de plantes dans Pikmin 1 et Pikmin 2, résolvez les mystères d’une ville où la pluie ne cesse jamais dans Master Detective Archives: Rain Code, roulez votre katamari dans We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie, et bien plus ! Voici un aperçu des titres qui sont arrivés en juin sur le Nintendo eShop.

Liste des jeux :

-Pikmin 1+2

-Ghost Trick : Détective fantôme

-Etrian Odyssey Origins Collection

-We Love Katamari Reroll + Royal Reverie

-Harmony : The Fall of Reverie

-Dr. Fetus’ Mean Meat Machine

-Story of Seasons : A Wonderful Life

-Master Detective Archives : Rain Code