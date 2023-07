NIS America dévoile aujourd’hui un trailer inédit pour Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles. Cette vidéo est consacrée au jeu Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom, l’un des deux RPG qui composent cette duologie. Pour rappel, cette suite de Rhapsody: A Musical Adventure sortira en version physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch le 1 er septembre 2023 .

À propos du jeu :

Découvrez l’harmonieuse combinaison entre histoire et chanson dans Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles, la suite de Rhapsody: A musical Adventure, racontée à travers deux RPG captivants !

Deux nouveaux titres arrivent donc pour la première fois en Occident dans cette compilation inédite incluant des visuels de l’histoire améliorés, des musiques entraînantes et des personnages attachants !

Dans Rhapsody II: Ballad of the Little Princess, la jeune Kururu souhaite suivre les pas de sa mère Cornet, et décide donc de partir à l’aventure afin de trouver son prince charmant. Disposant de toutes nouvelles musiques, d’un nouveau système de combat au tour par tour ainsi que d’une nouvelle histoire pourtant familière, ce nouvel opus vous fera chanter à cœur joie !

Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom vient conclure l’histoire de la franchise Rhapsody et de ses personnages dans une série de plusieurs chapitres. Découvrez des évènements qui se sont déroulés avant, pendant et après les jeux Rhapsody, incluant notamment une conclusion poignante sur la mère de Cornet : Cherie. Le système de combat remanié et affiné avec les attaques combinées des personnages et l’ajout d’une caméra en 3D viennent vous apporter une toute nouvelle expérience.

Caractéristiques :

Un début remarquable : Rhapsody II & III arrivent sur le devant de la scène pour leur début en occident présentant leurs aventures musicales au Royaume de Marl !

: Rhapsody II & III arrivent sur le devant de la scène pour leur début en occident présentant leurs aventures musicales au Royaume de Marl ! Une fabuleuse refonte : Le très charmant conte visuel est désormais plus beau que jamais et inclut également un mode caméra en 3D dans Rhapsody III !

: Le très charmant conte visuel est désormais plus beau que jamais et inclut également un mode caméra en 3D dans Rhapsody III ! Une histoire racontée en chanson : Une histoire émouvante qui prend vie à travers des musiques entrainantes et d’impressionnantes performances vocales !

Contenu de l’édition physique

– Le jeu Rhapsody: Marl Kingdom sur PlayStation 5 ou Nintendo Switch

– Un mini artbook

– Un poster recto-verso

Informations :

Date de sortie : 1 er septembre 2023

1 septembre 2023 Plateforme(s) : PlayStation 5 et Nintendo Switch

PlayStation 5 et Nintendo Switch Genre : RPG

RPG Joueur(s) : 1

1 Texte : Anglais

Anglais Voix : Anglais/Japonais

Anglais/Japonais PEGI : 12

12 Editeur : NIS America

NIS America Développeur : Nippon Ichi Software