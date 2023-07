Good Shepherd Entertainment est en charge de l’adaptation de la bande dessinée Hellboy, créée par Mike Mignola et publiée par Dark Horse Comics. Développé par Upstream Arcade, Hellboy Web of Wyrd est un jeu d’action aventure roguelite sur consoles et PC en cours de développement. Son histoire inédite a été imaginée en collaboration avec Mike Mignola – qui s’est également chargé de l’artwork principal – tandis que le comédien et acteur de doublage de renom Lance Reddick se chargera d’incarner Hellboy.

Bienvenue à Butterfly House, un manoir mystérieux à la structure perverse dont la géométrie non euclidienne sort tout droit de l’esprit torturé de l’occultiste Pasquale Deneveaux. Son but est d’ouvrir un passage vers le Wyrd, un vaste réseau interdimensionnel composé d’univers merveilleux et effrayants bien au-delà de notre monde. Quand un agent du B.P.R.D disparaît dans le manoir, Hellboy et son équipe d’agents mènent l’enquête pour lever le voile sur les étranges secrets de la bâtisse et de son architecte.

Plongez dans les profondeurs des différents royaumes du Wyrd, qui cachent chacun leur lot de secrets inavoués. Terrassez de puissantes créatures et partez à la recherche de formes divines oubliées et de trésors extraordinaires. Mais attention : un mal ancien se nourrit des confins les plus sombres du Wyrd… et il ne compte pas s’arrêter là.

Hellboy Web of Wyrd en résumé :

Une adaptation authentique : profitez de la narration, des graphismes et de l’ambiance proches du style si particulier de la bande dessinée originelle, conçus en collaboration avec son créateur Mike Mignola. Chaque scène semble tout droit sortie du comics !

Hellboy Web of Wyrd est en cours de développement sur PC, Playstation®4, Playstation®5, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.

Hellboy est un personnage de fiction créé par l’écrivain et artiste de bande dessinée Mike Mignola. Il est apparu pour la première fois dans un comic book publié par Dark Horse Comics en 1993. Hellboy est un démon issu des enfers, mais il est élevé sur Terre par le professeur Trevor Bruttenholm, membre fondateur du Bureau de recherche et de défense paranormales (B.P.R.D.).

Hellboy est connu pour son apparence distinctive, avec sa peau rouge, sa main droite massive en pierre appelée « La Main Droite de la Destruction » et ses cornes sciées qu’il lime pour les rendre moins menaçantes. Il possède une force surhumaine, une résistance exceptionnelle aux blessures et une longévité accrue.

Le personnage de Hellboy est un paranormal détective et défenseur du bien, luttant contre des menaces surnaturelles telles que des démons, des sorcières et autres créatures mythiques. Il est souvent accompagné par d’autres membres du B.P.R.D., notamment Liz Sherman, une pyrokinésiste, et Abe Sapien, un homme-poisson.

L’univers de Hellboy est riche en mythologie et en folklore, intégrant des éléments du monde entier. Les récits de Hellboy mêlent habilement des éléments d’action, d’horreur, de surnaturel et d’humour noir. Les bandes dessinées de Hellboy ont remporté de nombreux prix et ont été adaptées dans plusieurs médias, notamment des films réalisés par Guillermo del Toro.

Les films « Hellboy » (2004) et « Hellboy II: The Golden Army » (2008) réalisés par Guillermo del Toro mettent en scène Ron Perlman dans le rôle-titre. Une nouvelle adaptation cinématographique intitulée « Hellboy » est sortie en 2019, réalisée par Neil Marshall, avec David Harbour dans le rôle principal.