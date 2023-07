Copycat est jeu d’aventure sain et narratif sur le rejet, l’appartenance et la véritable signification du foyer. Il suit l’histoire d’un chat de refuge nouvellement adopté qui devient la victime d’un plan élaboré lorsqu’un imitateur errant et jaloux lui vole sa place au sein de la famille.

Le jeu est annoncé sur l’eShop de la Nintendo Switch en plus de la version Pc. Le projet devrait être lancé en novembre 2023.

Copycat est un jeu indépendant narratif parfait pour se blottir dans un après-midi pluvieux. Il s’agit d’une histoire australienne, intime, magique et pleine d’espoir qui met en valeur le lien entre l’homme et l’animal de compagnie sous toutes ses formes. Les visuels colorés du jeu ravissent les sens tout en explorant des profondeurs émotionnelles sombres. 🐾

Nous suivons l’histoire de Dawn, une chatte de refuge sceptique qui préférerait de loin être dans la nature plutôt que d’être réadoptée. Dawn croit vraiment qu’elle est un chat sauvage. Et prévoit de s’échapper dès qu’elle en aura l’occasion. Dawn a des doutes lorsqu’elle rencontre sa nouvelle propriétaire, Olive, une Australienne âgée et solitaire qui pleure la disparition de son compagnon à fourrure bien-aimé. Dawn et Olive développent une amitié intime, tandis que deux cœurs brisés se réparent l’un l’autre et apprennent à battre à l’unisson. ❤️

Tout change lorsque Olive tombe malade et qu’un imitateur égaré vole la place de Dawn dans la maison, forçant Dawn à se retrouver dans la rue. Parcourez les ruelles, les clôtures et les toits pour découvrir la véritable signification de la maison. Le rythme réfléchi du jeu vous permet de vous laisser aller aux émotions de l’amour, de la solitude et du lâcher-prise à mesure que vous progressez dans l’histoire.

Baltoro Games a annoncé Pixel Cafe, son prochain projet sur Nintendo Switch. Le jeu devrait être lancé à l’automne 2023. Pixel Cafe est un gestionnaire de temps de type arcade et un roman visuel hybride, avec des graphismes en pixels. Doté d’un double scénario, il proposera une « histoire de passage à l’âge adulte sur la famille, les relations, le café et la vie dans la grande ville ».

Voyagez à travers Gliese, un monde mystique menacé par des forces maléfiques dans ce RPG riche en action. Armé du pouvoir de la Nuée runique, écrasez les serviteurs du mal sur votre chemin et accomplissez votre destin en sauvant la planète.

Monolith : Requiem of the Ancients est en cours de développement sur Nintendo Switch, de l’aveu même de l’éditeur Versus Evil et du développeur C2 Game Studio. Le titre est actuellement prévu pour le début de l’année 2024.

Voyagez à travers Gliese, un monde mythique menacé par des forces maléfiques dans ce RPG d’action haut en couleurs. Aidé par une présence mystérieuse, lancez-vous dans une aventure périlleuse, armé du pouvoir de la Nuée runique. Écrasez les serviteurs du mal entravant votre chemin pour accomplir votre destin et sauver la planète. Incarnez Astor, un jeune Diokek engagé dans une bataille pour la survie de son monde, et tentez de découvrir les secrets du passé. Apprenez de nouvelles aptitudes, obtenez des pouvoirs magiques et collectionnez des armes légendaires tout au long de votre quête pour empêcher un rituel impie.

Voyagez à travers Gliese, un monde mythique riche en paysages majestueux, ruines mystérieuses et temples anciens à explorer pour découvrir les secrets laissés par une civilisation ancienne. Passez dans le royaume des esprits où des échos du passés vous ouvriront la voie vers des lieux inaccessibles, où vous trouverez peut-être des réponses permettant de sauver l’avenir.

Armez-vous d’armes puissantes et d’aptitudes spéciales pour livrer des combats intenses au rythme effréné. Changez d’arme à tout moment, même en plein combo, pour réaliser des coups critiques imparables. Bombardez vos ennemis de combinaisons d’attaques de mêlée, d’attaques à distance et de combos aériens ou invoquez de puissantes créations. Le choix vous appartient ! Récupérez des orbes pour déverrouiller de nouvelles techniques, des compétences et des combos, et devenez assez puissant pour affronter des hordes d’ennemis acharnés et des boss impitoyables.

Exploitez le pouvoir de la Nuée runique, une énergie arcane servant à matérialiser des Constructions monolithiques à utiliser comme armes ou comme outils. Invoquez des compagnons, des boucliers et des leurres pour gagner l’avantage en combat, ou déployez des attaques chargées à l’effet dévastateur, telles que les Murs écrasants et le Cercueil runique !

Votre voyage vous mènera à la découverte de votre identité et du véritable but de votre existence. Découvrez les raisons de la mystérieuse disparition des anciens il y a des milliers d’années tandis que vous accomplissez votre destinée dans un récit épique du bien contre le mal.