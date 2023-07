Le jeu de plateforme en 2,5D Double Shake va débarquer sur Nintendo Switch, comme l’a Rightstick Studios aujourd’hui. Les fans pourront le récupérer en 2024. Double Shake sera d’abord disponible en version numérique sur l’eShop de la Switch. Limited Run Games devrait suivre avec une sortie physique plus tard.

« Un jeu de plateforme plein d’action inspiré par certains de nos jeux préférés de la cinquième génération tels que Mischief Makers, Klonoa et Tombi ! Notre objectif est d’utiliser la technologie, les techniques et le game design modernes pour « shaker » une esthétique nostalgique. Dans DoubleShake, vous suivrez Loam dans son enquête et dans sa lutte contre le danger qui menace de plonger l’archipel de Caliko dans le chaos le plus total ! »