La version Nintendo Switch d’Yggdra Union : We’ll Never Fight Alone sortira finalement en occident, comme le révèle un listing sur l’eShop pour 23,29€. Sting le préparera pour le 27 juillet 2023, mais uniquement en anglais… La sortie japonaise avait été annoncée en février 2020 et le lancement avait eu lieu un mois plus tard. Cela a pris quelques années, mais heureusement, enfin, une localisation officielle arrive.

Yggdra Union est un jeu de rôle tactique développé par Sting Entertainment et publié pour la première fois au Japon en 2006. Il a été ensuite porté sur plusieurs plateformes, notamment la Game Boy Advance, la PlayStation Portable (PSP) et téléphones mobiles de type smartphone.

L’histoire d’Yggdra Union se déroule dans un monde fantastique où le royaume de Fantasinia est envahi par l’Empire de Bronquia. Vous incarnez la princesse Yggdra, qui devient la dirigeante de la résistance contre l’Empire pour libérer son royaume.

Le gameplay d’Yggdra Union combine des éléments de jeu de rôle et de stratégie tactique. Vous contrôlez une armée et devez planifier vos mouvements sur une carte divisée en cases. Chaque personnage de votre armée possède des compétences et des capacités uniques, et vous devez utiliser judicieusement leurs forces pour vaincre vos ennemis. Les combats se déroulent sous la forme de batailles en temps réel, où vous pouvez donner des ordres à vos unités et utiliser des objets spéciaux pour influencer le cours du combat.

Le jeu propose également un système de cartes appelé « cartes de tactique » qui ajoute une dimension stratégique supplémentaire. Ces cartes peuvent être utilisées pour déclencher des événements spéciaux, renforcer vos troupes ou affaiblir l’ennemi.

Yggdra Union a été salué pour son histoire complexe, son gameplay tactique profond et ses superbes visuels en sprite. Il a reçu plusieurs suites et spin-offs, notamment « Blaze Union: Story to Reach the Future » et « Knights in the Nightmare ».

Le Royaume de Fantasinia est dirigé par une famille royale qui a hérité du sang des dieux qui ont construit une ère stable. Cependant, le Royaume de Fantasinia est tombé sous l’attaque de l’Empire de Bronquia. Pendant ce temps, Yggdra, une jeune fille solitaire qui s’est échappée de l’Empire de Bronquia, s’est retrouvée à la tête d’une famille. Avec le dernier espoir de son royaume en main, elle se dirige vers la terre la plus éloignée à l’extrémité sud du continent. Elle y rencontre un garçon, le roi des voleurs, Milanor. La bataille pour libérer la patrie d’Yggdra commence avec cette rencontre….

Un système de combat qui permet à jusqu’à 5 personnes de participer au combat en même temps selon la position du personnage ! Combattons ensemble avec nos alliés pour vaincre le puissant ennemi !

Utilisez le pouvoir des cartes avec des mouvements spéciaux pour vaincre vos ennemis ! Utilisez habilement les différents effets et affrontez les difficultés ! !

Les ajouts:

Ajout d’une fonction de retour en arrière (vous pouvez annuler vos actions autant que vous le souhaitez)

Ajout d’une fonction de sauvegarde automatique (même si vous abandonnez en cours de route, vous pouvez recommencer à partir de votre tour préféré)

Addition de la fonction de journal de conversation

Ajout d’indices sur les objets dans le contenu EXTRA (des indices sont donnés sur l’étape où se trouve l’objet)

Ajout de la fonction d’ajustement de la vitesse de combat (vous pouvez jouer jusqu’à 5 fois plus vite qu’au début)

L’unité [Flunky] participera sous certaines conditions ! (Et si Flunky obtenait des résultats lors de la première étape… ?)

Fonction de réglage du son ! (Vous pouvez jouer en choisissant parmi 3 types de sources sonores)

Voix japonaise / voix anglaise interchangeable (facile à changer à tout moment pendant l’événement)

Addition de la sauvegarde libre (vous pouvez maintenant sauvegarder librement pendant la bataille)

Utilisation illimitée des objets en mode EASY (les objets peuvent désormais être utilisés indéfiniment uniquement en mode EASY)

Enlèvement de l’équipement (l’équipement peut maintenant être enlevé au milieu)

Adaptation de l’Itmbreak (l’arme ne se brise pas avec l’Itembreak et est inutilisable)

Une fonction qui fait ressembler Milanor à Cruz (Milanor jouera un rôle actif en tant que chasseur)

Enemy/Allies pas de fonction critique

Jauge de compétence MAX au début de la bataille (la jauge de compétence commence à l’état MAX seulement pour sa propre armée)

Fonction d’inversion du type de formation (les types de formation masculins et féminins sont inversés)