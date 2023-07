Précédemment annoncé sur Nintendo Switch au Japon, Rose & Camellia Collection est désormais confirmé aussi chez nous. WayForward s’occupera de l’édition fin 2023 / début 2024. Rose & Camellia Collection est une anthologie absurde de combats de gifles en un contre un comprenant cinq jeux, plus de 30 personnages et de toutes nouvelles voix en anglais, ou encore une traduction en français.

Rose & Camellia Collection raconte l’histoire d’une bataille d’héritage de haut vol, répartie sur cinq jeux : Rose & Camélia, Rose & Camélia 2, Rose & Camélia vs. La-Mulana et les tout nouveaux Rose & Camélia 3 et 4 (qui font leur apparition dans cette collection). Alors que les tensions et les tempéraments montent au sein de la division de la richesse et du pouvoir de la famille, les mains s’ouvrent également, donnant lieu à une série de batailles de gifles ridicules en un contre un entre les membres de l’équipe exclusivement féminine. À l’aide des commandes immersives Joy-Con ou de l’écran tactile, les joueuses devront imposer le respect à leurs adversaires aristocrates en les giflant, en esquivant, en feintant et en les contrant jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une seule héritière en vie.

Initialement lancée au début des années 2000 sous la forme d’une série Flash en ligne à succès, Rose & Camellia Collection marque la première fois que la saga sera disponible sur une console de jeu dédiée, offrant les versions définitives des jeux inclus en ajoutant des visuels haute définition, des voix anglaises complètes (ainsi que des textes en anglais, français, espagnol, italien, allemand et japonais), une ouverture de style anime et deux toutes nouvelles chansons de Cristina « Vee » Valenzuela, collaboratrice fréquente de WayForward. En complément du mode histoire solo, la collection propose également un nouveau mode compétitif en versus local à deux joueurs, dans lequel un joueur contrôle l’une des héroïnes et l’autre incarne l’un des méchants.

Dans « Rose & Camellia », les joueurs incarnent une jeune femme nommée Reiko. L’histoire se déroule dans le Japon de l’ère Meiji, où Reiko hérite du domaine de son défunt mari. Cependant, elle découvre que le domaine est contesté par d’autres femmes, membres du clan Camellia, qui cherchent à revendiquer le contrôle du domaine.

Le gameplay de la série « Rose & Camellia » se concentre sur des duels de femmes, dans lesquels Reiko affronte les membres du clan Camellia dans des combats au corps-à-corps. Les joueurs doivent utiliser des mouvements de balayage, de parade et de contournement pour vaincre leurs adversaires.

La particularité de la série réside dans son esthétique et son ambiance. Les graphismes sont inspirés de l’estampe japonaise traditionnelle, et la musique et les effets sonores sont également fidèles à l’époque de l’ère Meiji. Cela donne au jeu une atmosphère unique et immersive.

« Rose & Camellia » est connu pour son gameplay simple mais addictif, ainsi que pour son style visuel distinctif. Le jeu a été bien accueilli par les joueurs et les critiques, saluant sa présentation artistique et son concept original.