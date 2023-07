– Le brawler millionnaire sort de sa carapace avec une nouvelle manière de jouer : préparez-vous à voir du pays ! –

Paris, le 13 juillet 2023 – L’éditeur Dotemu et le studio Tribute Games, sous licence de Paramount Consumer Products, révèlent aujourd’hui de nombreux détails sur le tout nouveau mode Survie du DLC Dimension Shellshock de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, prévu plus tard cette année sur PC, Nintendo Switch et consoles Xbox & PlayStation. Double ration de vidéos : une bande-annonce inédite s’accompagne d’une vidéo PlayStation Underground de 11 minutes, vous permettant de découvrir tout un tas de nouvelles façons de dispenser la justice à coups de tatane !

L’une des nouveautés du DLC Dimension Shellshock est le mode Survie, qui introduit des cristaux à collecter pour sauter d’une dimension à une autre. Chacune d’entre elles offre son propre feeling, en plus d’un design unique : la longue vidéo illustre la dimension Edo, inspirée par le Japon, l’environnement 8 bits pour les quatre tortues ou encore l’Omnichannel 6 dédié à Splinter, Casey, April et Usagi, le nouveau personnage jouable du DLC.

Ce nouveau mode vous invite à monter en niveau et en puissance au fil des parties. Débloquez de nombreuses récompenses, une fois la mort venue et le nombre suffisant de cristaux collectés : vie supplémentaire, barre de Puissance Ninja, mode Radical et extra hit points sont notamment au menu. Il vous sera également possible d’éviter certaines dimensions, tandis que Dimension Shellshock vous offrira de nouvelles couleurs flashy pour vos personnages.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge a été nommé aux Game Awards 2022 dans les catégories Meilleur Jeu d’Action et Meilleur Jeu Multijoueur, aux DICE Awards dans la catégorie « Outstanding Achievement for an Independent Game » ainsi qu’aux BAFTA Games Awards, dans les catégories Jeu Familial et Jeu Multijoueur. Sa relecture résolument moderne de l’animé de 1987 a fait des étincelles dès sa sortie, bénéficiant d’un accueil critique et public particulièrement chaleureux.

Dans ce nouvel épisode, un énième plan machiavélique de Shredder pousse les Tortues à combattre les forces du mal dans les lieux les plus iconiques de la licence. Accompagnés de Maître Splinter, April O’Neil et Casey Jones, les reptiles masqués de Manhattan profitent de pouvoirs uniques dans cette revitalisation moderniste des beat’em all rétro qui ont fait la renommée de la licence. La coopération jusqu’à six, en local ou en ligne, est un autre argument de taille pour le brawler qui a fait sensation l’année dernière.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est développé par Tribute Games et édité par Dotemu.