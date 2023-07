Ys X : Nordics sortira pour célébrer le 35e anniversaire de la série. Il est prévu d’étendre le gameplay dans de nouvelles directions pour la franchise, en offrant un contrôle étendu de plusieurs personnages grâce à un nouveau système « Cross Action » ou en introduisant la voile et les batailles navales.

Le dernier numéro du magazine Famitsu consacre un article à Ys X : Nordics, et révèle la date de sortie japonaise du jeu. Le développeur Falcom a confirmé qu’Ys X : Nordics sortira sur Nintendo Switch au Japon le 28 septembre 2023. L’article du magazine révèle également que la version physique/numérique standard sera vendue au prix de 8 580 yens, tandis qu’une édition limitée coûtera 12 100 yens.

La série « YS » (prononcé « ee-s ») est une franchise de jeux vidéo créée par la société japonaise Nihon Falcom. Elle est souvent considérée comme l’une des séries de jeux de rôle d’action les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo.

Le premier jeu de la série, intitulé « Ys I: Ancient Ys Vanished » (ou « Ys: The Vanished Omens »), est sorti en 1987. Depuis lors, la série a connu de nombreuses suites, des remakes et des spin-offs.

L’histoire principale de la série « YS » suit les aventures d’un héros nommé Adol Christin. Adol est un aventurier audacieux qui parcourt le monde en explorant des terres mystérieuses et en combattant des monstres redoutables. Chaque jeu de la série propose une nouvelle aventure dans un lieu différent, mais Adol reste le protagoniste central.

Ce qui distingue souvent la série « YS », c’est son système de combat rapide et fluide. Les combats se déroulent en temps réel, où le joueur doit esquiver les attaques ennemies et attaquer au bon moment pour infliger des dégâts. La série propose également des mécaniques de progression, de l’exploration de donjons et une histoire captivante.

Au fil des années, la série « YS » a acquis une base de fans dévouée et a connu des sorties sur diverses plates-formes, notamment les consoles de jeux et les ordinateurs personnels. Certains jeux de la série sont aussi disponibles sur les plateformes de distribution numérique.

En conclusion, la série « YS » de Nihon Falcom est une franchise de jeux de rôle d’action qui met en scène le héros Adol Christin dans des aventures épiques. Elle est connue pour son système de combat dynamique et son exploration captivante. Si vous êtes fan de jeux de rôle d’action, vous pourriez envisager d’explorer cette série passionnante.

La liste des jeux :

Ys I: Ancient Ys Vanished (1987) – PC-8801 Ys II: Ancient Ys Vanished – The Final Chapter (1988) – PC-8801 Ys III: Wanderers from Ys (1989) – PC Engine, Super Nintendo, Sega Genesis Ys IV: Mask of the Sun (1993) – Super Nintendo Ys V: Kefin, The Lost City of Sand (1995) – Super Nintendo Ys VI: The Ark of Napishtim (2003) – PC, PlayStation 2, PlayStation Portable Ys: The Oath in Felghana (2005) – PC, PlayStation Portable Ys Origin (2006) – PC, PlayStation 4, PlayStation Vita Ys Seven (2009) – PlayStation Portable Ys: Memories of Celceta (2012) – PlayStation Vita, PC, PlayStation 4 Ys VIII: Lacrimosa of Dana (2016) – PlayStation Vita, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC Ys IX: Monstrum Nox (2019) – PlayStation 4, Nintendo Switch, PC Ys IX: Monstrum Nox (2021) – PlayStation 5, Nintendo Switch

La série « YS » se déroule dans un monde fantastique appelé Esteria. Le protagoniste principal de la série est Adol Christin, un jeune aventurier roux et intrépide. Chaque jeu de la série propose une nouvelle aventure, mais Adol reste le héros central.

L’histoire commence avec le premier jeu, « Ys I: Ancient Ys Vanished« . Adol se retrouve sur l’île de Esteria où une mystérieuse malédiction a plongé le royaume dans le chaos. Les habitants souffrent et les monstres errent dans les rues. Adol découvre que le problème est lié à l’ancienne civilisation de Ys, qui a mystérieusement disparu. Il part en quête des six Livres de Ys pour restaurer la paix et sauver Esteria.

Dans « Ys II: Ancient Ys Vanished – The Final Chapter« , Adol explore les mystères de Ys et affronte le seigneur démon Darm, qui se cache dans les profondeurs de la Terre. Adol doit découvrir la vérité sur Ys et mettre un terme à la menace qui pèse sur le monde.

Dans « Ys III: Wanderers from Ys« , l’histoire se déplace vers une nouvelle région appelée Felghana. Adol se retrouve confronté à une ancienne légende et à une malédiction qui transforme les habitants en monstres. Il se lance dans une quête pour sauver le royaume de Felghana et découvrir la vérité sur les pouvoirs mystérieux de l’épée qu’il porte.

Les jeux suivants, tels que « Ys IV: Mask of the Sun » et « Ys V: Kefin, The Lost City of Sand« , continuent de suivre les aventures d’Adol alors qu’il se retrouve mêlé à des conflits politiques, des complots et des mystères liés à l’ancienne civilisation de Ys.

Les jeux ultérieurs de la série « YS » explorent d’autres régions et histoires, comme « Ys VI: The Ark of Napishtim« , où Adol se retrouve échoué sur une île isolée remplie de créatures dangereuses et d’une force mystérieuse.

« Ys VIII: Lacrimosa of Dana » se déroule sur l’île mystérieuse de Seiren, où le protagoniste, Adol Christin, et son ami Dogi se retrouvent naufragés après un violent naufrage. Ils se réveillent pour découvrir qu’ils sont les seuls survivants sur une île inexplorée et inhospitalière, où d’autres naufragés sont également échoués.

Adol se rend vite compte que l’île est pleine de dangers, y compris des créatures sauvages et des ruines mystérieuses. En explorant l’île, Adol commence à faire des rencontres avec une femme appelée Dana, qui apparaît dans ses rêves. Dana est une ancienne habitante de l’île qui vivait dans un passé lointain.

En progressant dans l’histoire, Adol et les autres survivants travaillent ensemble pour construire un village sûr appelé Castaway Village. Ils établissent des liens et collaborent pour explorer les différentes régions de l’île, combattre les monstres et découvrir les secrets qui se cachent derrière Seiren.

L’intrigue se développe alors que Adol et ses compagnons apprennent que l’île renferme une ancienne malédiction connue sous le nom de « Lacrimosa ». Ils découvrent par ailleurs que Dana joue un rôle essentiel dans l’histoire de l’île et qu’elle détient des pouvoirs uniques.

Au fur et à mesure que l’histoire progresse, les joueurs découvrent des informations sur l’histoire de Dana, son peuple et les forces mystérieuses qui se sont emparées de l’île. Ils doivent résoudre les énigmes et affronter des ennemis puissants pour lever la malédiction de Lacrimosa et trouver un moyen de s’échapper de l’île.

« Ys IX: Monstrum Nox » se déroule dans la ville de Balduq, une ville emprisonnée sous le joug d’une prison massive appelée le Grimwald Nox. Le protagoniste, Adol Christin, est capturé et emprisonné dans cette ville. Pendant son séjour en prison, Adol fait la rencontre d’une mystérieuse femme nommée Aprilis, qui le transforme en Monstrum, un être doté de pouvoirs surnaturels.

En tant que Monstrum, Adol découvre qu’il a la capacité de se déplacer librement dans la ville grâce à ses pouvoirs. Il rencontre d’autres Monstrums qui ont également été transformés et qui se battent contre des créatures démoniaques connues sous le nom de « Grimwald Nox ».

En utilisant leurs pouvoirs, Adol et les autres Monstrums doivent se frayer un chemin à travers les différentes zones de la ville, combattre les monstres et découvrir les secrets sombres de Balduq et du Grimwald Nox. Ils doivent également se défendre contre les autorités locales et les chevaliers qui voient les Monstrums comme une menace.

Au fur et à mesure que l’histoire progresse, Adol et ses compagnons découvrent des fragments de mémoire liés à l’histoire ancienne de Balduq et aux origines des Monstrums. Ils se lancent dans une quête pour libérer la ville de l’emprise du Grimwald Nox et de ses mystères.