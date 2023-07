En attendant des nouvelles de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi déjà annoncé sans mention de plate-forme précise, Bandai Namco continue le suivi en DLC de ses jeux déjà parus depuis un moment sur console. Parmi les jeux en question, Dragon Ball Z Kakarot par le studio CyberConnect2 également disponible sur Nintendo Switch. Après avoir commencé un suivi sur Battle of God et la Résurrection de F, tout deux inclus de base dans la version Switch du jeu, les développeurs ont continué le suivi avec l’Histoire de Trunks puis celle de Bardock. Le prochain DLC à venir développera l’arc du 23ème Tenkaichi Budokai, il s’agit d’un arc se déroulant après l’ellipse de 3 ans dans Dragon ball après que Goku ait vaincu le Roi démon Piccolo et apparait en adolescent lors d’un tout nouveau tournoi d’art martiaux. Un tout nouveau trailer du contenu a été diffusé et nous vous le partageons ci-dessous en attendant une date de sortie encore vague de ce contenu.

