Tous les sports automobiles ont leur circuit mythique. Le Mans pour les Hypercars, Monaco pour les Formule 1, Pike Peaks pour les courses de côte, et pour la moto la catégorie Tourist Trophy a son lieu mythique, un circuit de 67 kilomètres de long : l’île de Man. Cette île située entre l’Angleterre et l’Irlande attire chaque année les motards les plus déterminés, parés pour affronter une piste vraiment particulière, le tour complet de l’île sur des petites routes pittoresques mais extrêmement dangereuses. TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 va tenter de nous faire vivre cette expérience folle !

Pour le motard, le pire ennemi c’est pas le képi !

Le premier contact avec ce troisième opus de TT Isle of Man est plutôt cool. Notre personnage peut se déplacer comme bon lui semble sur toute l’île. Un monde ouvert s’offre à lui qui va nous permettre de découvrir l’île, ses villages, ses paysages, ses passages le long de la mer. Par contre, nous ne sommes pas dans GTA à enfourcher notre bécane et à foncer dans des chemins creux, cela sert seulement à aller d’une course à une autre. Ici, les motos sont des monstres de puissance qui montent à plus de 80 km/h en première. La tenue de route, ça s’apprend et il va falloir prendre quelques gamelles pour comprendre que nous avons affaire à une vraie simulation et pas un petit jeu d’arcade.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 propose une formule classique de progression. Le joueur va choisir un pilote parmi les trente-huit proposés, et une catégorie de moto : la Supersport avec des moyennes cylindrées de 600 cm3 ou la Superbike avec des grosses cylindrées de 1000 cm3. À partir de là, la saison est lancée et on peut soit parcourir le jeu en ligne droite et après seize épreuves accéder à la course ultime : le tour complet de l’île de Man de plus de soixante kilomètres, soit prendre des chemins de traverse et participer pour le plaisir à des défis. En réalité ce n’est pas tant pour le plaisir que pour gagner des points d’amélioration pour mieux équiper sa moto et gagner des points d’expérience.

Les évènements obligatoires sont soit des courses en contre-la-montre soit des courses face à des concurrents. Dans les deux cas, les débuts dans le jeu sont très difficiles et le nombre de chutes est très vite assez impressionnant. Mais en s’accrochant, le joueur peut se rendre compte de sa progression et de l’amélioration de ses compétences en quelques heures. Et effectivement, il faudra un certain nombre d’heures de jeu pour arriver à faire son premier tour de l’île en course. D’ailleurs, la particularité de l’île, ce sont ses trottoirs peints en noir et blanc, ou bien même pas peints, et qui provoquent des chutes brutales et violentes. Les trottoirs n’existent pas dans les autres simulations de moto et c’est un élément essentiel à prendre en compte ici.

Le pire ennemi pour le motard, c’est le trottoir !

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 est l’école de l’humilité et de la patience. Lors d’une session d’entraînement libre, le but est d’arriver à boucler le tour. Cela va se faire avec un nombre de chutes et de gadins conséquent. Puis lorsqu’arrive la session de qualification, le but va être de réaliser un meilleur chrono que lors des essais libres. Et aussi d’en profiter pour moins tomber. Et enfin, quand va arriver la course avec une place en fond de grille, le but va être de se faire plaisir, d’améliorer ses virages, et surtout de tenter de ne pas tomber du tout pendant l’épreuve. Et les adversaires dans tout ça ? C’est la cerise sur le gâteau, réussir à apercevoir leur pot d’échappement pendant les premières courses sera un exploit. Et avec le temps et l’entraînement, cela viendra petit à petit.

Après cela viendra aussi (avec les réglages dans le jeu) notre niveau et le niveau des adversaires. Plus ce niveau est bas, plus les adversaires commettent des fautes et sont faciles à rattraper. Cela vient aussi avec le réglage de notre moto : chaque composant peut être amélioré grâce aux points d’amélioration gagnés lors des évènements et des défis. Les différents éléments de la moto possèdent chacun cinq niveaux d’amélioration : pneus, freins, carénage, moteur, suspensions, transmission, châssis. Les améliorations se ressentent immédiatement dès que l’on retourne en piste et c’est plutôt satisfaisant.

Graphiquement, le jeu est joli sur Switch. Quelques petits soucis d’affichage de temps en temps dans le lointain et sur les côtés, mais lorsqu’on est concentré sur son pilotage et sur la piste, cela n’a aucune incidence sur le jeu. Mention spéciale aux bruits des différents moteurs qui sont particulièrement bien rendus et dont on se rend encore mieux compte quand on passe en vue intérieure du casque. Le son devient un peu étouffé avec un effet semblable à de l’écho. Si cette vue intérieure est sympa à tester, chacun pourra trouver son bonheur car TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 propose deux vues extérieures : derrière la moto, une proche et une plus lointaine, mais aussi une vue guidon, une vue phare, bref de quoi ravir chacun.

Les développeurs italiens de TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 nous proposent un mode en ligne qui est hélas désert, mais aussi des défis temporaires, ce qui apporte un peu de fraîcheur au titre et peut donner envie d’y retourner de temps en temps pour taquiner le chrono. Pour le reste, ce TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 n’a pas à rougir de la comparaison avec ses deux prédécesseurs. Il reste dans la même lignée de la simulation exigeante mais accessible à qui veut s’en donner la peine.

Conclusion 7.8 /10 TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 est une très bonne simulation de moto, réaliste, exigeante et fun. Les sensations de pilotage sont bien retranscrites, la courbe d’apprentissage est réelle mais elle permet de se faire plaisir au bout de quelques heures. S’il faut relever un petit souci, c’est peut-être la longueur de chaque course qui font qu’il faut passer du temps sur le jeu pour en profiter et que cela empêche des petites sessions de jeu. Dans l’ensemble ce troisième opus est meilleur que ses prédécesseurs et ravira les fans du genre. Pour les novices, cela peut être une bonne entrée en matière dans le monde de la moto s’ils sont prêts à s’y investir à fond. LES PLUS L’idée du monde ouvert

