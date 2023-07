Le leaker qui avait révélé qu’Atlus travaillait sur un remake de Persona 3 a déclaré sur Twitter que la société japonaise travaillait sur un nouveau jeu de combat sur le thème de Persona.

Le projet a beaucoup évolué depuis sa création et il est pratiquement méconnaissable par rapport à ses premiers jours de développement. Le leaker poursuit en disant que son anglais n’est pas très bon, mais il suggère que les hauts responsables de la société étaient initialement inquiets de l’orientation du jeu.

Question 1:

Is there a new Persona fighting game?

Answer:

Yes. I did not say it was cancelled. But English is bad, so I understand. But it has changed a lot from 2015. I don’t think it will resemble the original concept. There was a time where people were worried.

— みどり (@MbKKssTBhz5) July 16, 2023