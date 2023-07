Famitsu a partagé son nouveau rapport sur les ventes de jeux vidéo au Japon, couvrant le premier semestre 2023 (la période allant du 26 décembre 2022 au 25 juin 2023).

Sans surprise, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a été facilement le jeu le plus vendu au cours du premier semestre, avec près de 1,7 million d’exemplaires écoulés rien qu’en version physique. Il s’est vendu beaucoup plus que son prédécesseur (The Legend of Zelda : Breath of the Wild, sorti aux côtés de la Nintendo Switch le 3 mars 2017), et pourrait bien réussir à le dépasser avant la fin de l’année (Breath of the Wild en est actuellement à 2 223 557 exemplaires au 9 juillet).

De son côté, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe a frôlé le demi-million lors de son semestre de lancement avec 451 178 exemplaires vendus. S’il suit la même trajectoire de vente que les précédents jeux principaux sur Nintendo Switch, il devrait finir par se vendre à plus d’un million d’unités (surtout avec le numérique inclus). Fire Emblem Engage a été le 8e jeu le plus vendu du premier semestre 2023, se vendant entre 219 600 et 211 601 exemplaires (pour une raison quelconque, Famitsu n’a pas fourni de données de vente pour deux jeux dans le Top 10). Pas mal, mais le jeu ne semble pas jouir de la même longévité que son prédécesseur.

01./00. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) – 1.697.225 / NEW

02./00. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 719.526 / 5.058.457

03./00. [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe <ACT> (Nintendo) {2023.02.24} (¥5.980) – 451.178 / NEW

04./00. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 355.621 / 4.043.435

05./00. [PS5] Final Fantasy XVI # <RPG> (Square Enix) {2023.06.22} (¥9.000) – 336.027 / NEW

06./00. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 330.169 / 5.344.544

07./00. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 219.601 / 1.107.323

08./00. [NSW] Fire Emblem: Engage # <SLG> (Nintendo) {2023.01.20} (¥6.980)

09./00. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 211.600 / 3.171.606

10./00. [PS5] Hogwarts Legacy # <RPG> (WB Games) {2023.02.10} (¥8.980)

Côté hardware, la Nintendo Switch a connu de bonnes ventes au cours du premier semestre 2023… Elle s’est presque écoulée à 2 millions d’exemplaires ce qui représente une baisse très douce par rapport à l’année dernière à la même période (2.197.857 exemplaires ).

Le lancement de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et du modèle OLED spécial a donné un coup de fouet aux ventes, et comme celles-ci étaient loin d’être basses avant cela, il n’est pas étonnant qu’elles aient atteint un niveau aussi élevé. La console est pratiquement assurée d’atteindre la barre des 30 millions d’exemplaires avant la fin du mois de juillet et, d’ici la fin de l’année, elle sera proche de dépasser les ventes de la GameBoy et de la Nintendo DS (qui se sont toutes deux vendues à plus de 32 millions d’exemplaires).

+-------+------------+------------+-------------+ |System | This H1-CY | Last H1-CY | LTD | +-------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 1.942.366 | 2.197.857 | 29.666.413 | | PS5 # | 1.425.794 | 479.849 | 3.803.183 | | XBS # | 71.353 | 119.316 | 469.748 | | PS4 # | 37.331 | 497 | 9.455.098 | | 3DS # | 2.103 | 7.937 | 24.600.000 | +-------+------------+------------+-------------+ | ALL | 3.478.947 | 2.805.456 | 69.186.256 | +-------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 1.213.655 | 429.926 | 3.273.600 | | PS5DE | 212.139 | 49.923 | 529.583 | | XBS X | 29.378 | 40.573 | 201.789 | | XBS S | 41.975 | 78.743 | 267.959 | |NSWOLED| 1.329.154 | 1.155.295 | 4.901.166 | | NSW L | 263.688 | 360.304 | 5.367.382 | | NSW | 349.524 | 682.258 | 19.397.865 | | PS4 | 37.331 | 497 | 7.879.375 | |n-2DSLL| 2.103 | 7.937 | 1.205.055 | +-------+------------+------------+-------------+