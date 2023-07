The Dragoness mélange exploration, gestion de ville, stratégie au tour par tour et roguelite. Choisissez vos combats, chemins et compétences tout en explorant un monde en guerre. Gérez votre armée de créatures, collectez des ressources et développez votre ville.

The Dragoness : Command of the Flame a désormais reçu une date de sortie définitive. Il sera disponible sur Switch le 7 septembre 2023. PQube et Crazy Goat Games ont annoncé le RPG stratégique en janvier dernier.

The Dragoness mélange l’exploration, la gestion de ville et la stratégie au tour par tour inspirées de HOMM avec une touche de roguelite. Choisissez les combats à mener, les chemins à suivre et les compétences à affûter tout en explorant un monde ravagé par la guerre. Rassemblez et gérez votre armée de créatures, collectez des ressources et développez votre ville.

Explorez, triomphez, dominez.

Une aventure inspirée de HOMM avec une touche de roguelite. Embarquez dans une quête épique à travers la péninsule de Drairthir, une terre ravagée par des guerres entre factions de dragons. Vous incarnez une commandante recrutée par la Dragonne dans le but de conquérir le monde et y instaurer la paix.

C’est à vous de reconstruire la capitale, Níwenborh, jadis puissante et désormais en ruines. Vous devrez recruter une armée de créatures puissante et gérer vos ressources pour affronter les dangers qui vous attendent ; seuls votre esprit stratégique et votre habileté tactique vous assureront la victoire.

L’heure de la résistance est arrivée.

Les batailles ne pouvant pas être remportées par la force seule, vous devrez mettre en place une stratégie solide. Livrez des batailles au tour par tour exigeantes inspirées de HOMM. Utilisez ce que vous avez retenu des attaques ennemies pour minimiser vos pertes et mener vos créatures alliées vers la victoire. À mesure que votre armée de créatures croît, testez différentes combinaisons d’unités et de compétences pour trouver le style de jeu qui correspond à votre stratégie, et qui vous permettra de forger la voie vers la victoire.

Perdez une bataille, gagnez la guerre.

Vos défaites serviront à nourrir votre détermination. Embarquez dans des aventures de style roguelite et explorez la péninsule de Drairthir, en constante évolution, à la recherche de ressources vitales, de créatures puissantes qui viendront gonfler vos rangs, d’artefacts anciens qui augmenteront votre pouvoir, et d’ennemis à anéantir. À chaque exploration, déverrouillez de nouvelles créatures, compétences et améliorations pour votre base. Ne perdez pas espoir en cas d’échec, vos défaites serviront à vous renforcer en forgeant votre voie à travers le système de progression de héros.

Combattez les ténèbres, commandez la flamme.

Vos compétences militaires seules ne suffiront peut-être pas à sauver le monde des ténèbres. Prouvez votre valeur en tant que commandante des armées de la Dragonne en reconstruisant Níwenborh et en renforçant son armée. Collectez des ressources, soignez vos créatures, gérez le développement de la capitale et choisissez votre voie de progression. Dans ce monde, vos choix sont essentiels : choisissez quels chemins explorer, quelles créatures recruter ; choisissez quelles batailles valent la peine d’être menées, et quand retenir votre armée.

Dans The Dragoness :

– Plongez dans des explorations et des batailles inspirées de HOMM.

– Embarquez dans des aventures de style roguelite, où chaque défaite vous renforcera.

– Endossez le rôle de commandante et développez ses pouvoirs et ses compétences.

– Recrutez une puissante armée de créatures qui seront sous vos ordres sur le champ de bataille.

– Livrez des batailles qui mettront à l’épreuve votre sens de la stratégie.

– Choisissez parmi un énorme éventail de capacités et d’artefacts, et testez des combinaisons de compétences puissantes.

– Collectez des ressources pour la gestion et le développement de la capitale Níwenborh.

– Sous les ordres de la Dragonne, vous écraserez une rébellion et arracherez le contrôle du royaume à des dragons démoniaques.