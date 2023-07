L’éditeur Microids et le développeur Magic Pocket ont annoncé aujourd’hui Survivor : Castaway Island, un nouveau jeu Nintendo Switch basé sur l’émission télévisée appartenant à Banijay. Son lancement est prévu pour le 3 octobre 2023 aux Etats-Unis. Pas d’annonce en Europe pour le moment, le show TV étant réserve au marché américain, il se peut que le jeu ne sorte pas chez nous. C’est l’équivalent de Koh-Lanta chez nous.

« Survivor » a été créé par le producteur de télévision britannique Charlie Parsons et a été diffusé pour la première fois en 1997 au Royaume-Uni. « Survivor » est un concept de téléréalité qui met en scène un groupe de personnes qui sont placées dans un environnement isolé, souvent une île tropicale ou une région sauvage, où ils doivent lutter pour leur survie et participer à des défis physiques et mentaux. Les participants sont généralement divisés en équipes ou tribus et doivent concourir les uns contre les autres pour remporter des récompenses et éviter l’élimination.

Chaque semaine, les tribus ou les individus peuvent être soumis à des épreuves de résistance, de stratégie ou de survie. Les perdants peuvent être envoyés au conseil tribal, où ils doivent voter pour éliminer un membre de leur propre équipe. Le dernier participant restant, traditionnellement désigné comme le « Sole Survivor » (le seul survivant), remporte un prix en argent ou un autre prix important.

Le jeu d’aventure Survivor : Castaway Island propose aux joueurs de choisir parmi douze aventuriers et de rejoindre une tribu. Il a également été mentionné : « Survivez dans la nature sauvage, testez vos compétences dans des défis passionnants et jouez au jeu social d’alliance et de stratégie. »

Stéphane Longeard, PDG de Microids, a déclaré aujourd’hui : « Nous sommes heureux d’annoncer notre partenariat avec Banijay, un leader mondial de la télévision et une puissance de contenu. Cette collaboration combine notre expertise dans le développement de jeux avec leur expérience dans la création de divertissements de haut niveau. Notre objectif est d’offrir une expérience immersive unique centrée sur l’interaction, la compétition et la survie. Nous sommes ravis d’offrir aux joueurs et aux millions de téléspectateurs du monde entier une aventure captivante à la hauteur de leur émission préférée ».

Lex Scott, de Banijay Brands, a ajouté : « Survivor est un format emblématique connu et aimé par des dizaines de fans dans le monde entier. Avec ses capacités de classe mondiale, Microids est un partenaire idéal pour transformer cette propriété intellectuelle en un jeu original et innovant qui recrée l’expérience de Survivor à la maison. »

Inspiré par l’émission à succès Survivor, libérez le Survivor qui sommeille en vous et prenez le large pour l’aventure ultime dans « Survivor: Castaway Island » ! Rejoignez une équipe de 12 naufragés intrépides et mettez vos capacités à rude épreuve dans une faune luxuriante et indomptée.

Dans Survivor : Castaway Island, préparez-vous à expérimenter LE défi ultime, où la survie sera maître mot, tout comme dans l’émission de télévision ! Plongez au cœur d’un paysage idyllique où chacune de vos décisions influera sur votre sort. Dans cette aventure captivante, votre instinct de survie sera votre meilleur allié et vos tactiques la clé de votre réussite. Serez-vous assez rusé et stratégique pour surpasser vos adversaires ?

La vie insulaire ne sera pas de tout repos ! Explorez les merveilles de l’île pour collecter les ressources nécessaires et formez des alliances avec d’autres naufragés pour survivre. Mais rappelez-vous, la confiance est une denrée aussi rare que précieuse dans Survivor. Choisissez judicieusement vos alliés et méfiez-vous des murmures, une tentative de trahison peut se préparer dans l’ombre des cocotiers… Que cela soit en en équipe ou en solo, soyez prêts à repousser vos limites dans des défis trépidant combinant réflexion et adresse pour éviter l’élimination !

N’oubliez pas : un seul faux pas, et l’aventure prendra fin. Votre survie est en jeu, et seuls les plus rusés arriveront jusqu’au bout. Êtes-vous prêt à tout sacrifier pour tenter de décrocher le titre de véritable Survivor ? Le défi est lancé !

SURVIVEZ SUR UNE ILE DESERTE : Explorez chaque recoin de l’île pour rassembler des ressources vitales, construisez un camp solide et partez à la recherche des colliers d’immunité pour protéger votre place lors des redoutables conseils.

REMPORTEZ LE TITRE DE SURVIVOR : Soyez réactif et remportez les épreuves pour gagner des récompenses capitales à votre survie, tout en veillant à ne pas épuiser vos réserves d'énergie pour éviter l'élimination.

SURPASSEZ VOS RIVAUX : Formez des alliances avec des stratégies millimétrées, analysez la psychologie de vos adversaires et utilisez tout ce que vous avez appris pour prendre l'avantage lors des conseils. Soyez prêt à tout pour assurer votre place dans l'aventure, même trahir vos alliés…

DÉCOUVREZ LA VIE DE NAUFRAGÉ : Profitez de la vie insulaire dans un cadre paradisiaque grâce à une direction artistique soignée et colorée. Attention tout de même à ce qu'une noix de coco ne vous tombe pas sur la tête !

MODE MULTIJOUEUR : Pensez-vous avoir ce qu'il faut pour surpasser vos amis ? Rejoignez le mode multijoueur pour le prouver ! Ou choisissez d'unir vos forces pour défier la nature sauvage et découvrez qui sortira victorieux de cette aventure impitoyable.