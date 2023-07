Le jeu de construction Above Snakes a été confirmé sur Nintendo Switch grâce à une nouvelle annonce de l’éditeur Crytivo et du développeur Square Glade Games. Le projet est sorti récemment sur PC via Steam, mais on ne sait pas encore quand il arrivera sur la console hybride de Nintendo.

Above Snakes

Fragment par fragment, crée ton propre monde dans ce jeu de construction de monde détendant inspiré par le Wild West. Fabrique, cultive, chasse, établis ta base et explore.

Découvre un mélange de création et d’éléments de survie légers dans ce RPG d’aventure isométrique inspiré par le Wild West. Fabrique ton propre monde, fragment par fragment, tout en explorant des biomes variés et en te confrontant aux éléments de la nature, ou pire, de dangereuses Âmes Perdues. Rassemble des ressources, construis des bases et fabrique des armes et des outils pour chasser, pêcher, cultiver et te battre.

Libère ta créativité et crée le monde que tu désires en assemblant différents biomes. Chaque biome dispose de matériaux et ressources variés que tu peux utiliser pour progresser dans ton aventure et fabriquer ton équipement et ta base.

Trouve de la nourriture, cuisine des repas nourrissants et fabrique ce dont tu as besoin Développe ta base et fabrique des stations de travail essentielles, comme un établi, une scie circulaire, un fourneau ou une enclume. Améliore tes compétences d’artisanat pour créer des équipements et des outils plus sophistiqués, qui te permettront de progresser.

Crée ton propre camp et base à l’aide d’un système de construction modulaire simple mais astucieux. Personnalise-le à ton goût avec des meubles fabriqués de tes propres mains et de magnifiques jardins. Tu pourras profiter d’un coucher de Soleil apaisant sous ton porche.

Trouve des graines dans des herbes sauvages et des légumes, crée des fermes de culture et récolte le fruit de ton travail. Occupe-toi de ta ferme, arrose régulièrement, élabore de l’engrais pour accélérer la pousse et prends soin de la moisson.

Caractéristiques Principales

Jeu de fabrication de monde, d’artisanat et de survie – crée un monde en assemblant ses fragments

Plus de 100 fragments de monde uniques, composés de différents biomes et combinaisons de ces derniers

Fabrique, cultive, chasse, établis des bases, combats et explore.

Ton propre monde – un RPG d’aventure avec un système de progression conçu pour durer

Termine les quêtes à ton rythme et perce les secrets de la terre

L’histoire d’une jeune femme au cœur d’un conflit

The Shape of Things

Détendez-vous dans le confort de votre salle de jeu en résolvant des casse-têtes en 3D contenus dans des capsules à collectionner, et retrouvez la véritable « forme des choses ».

Hyper Three Studios a annoncé que The Shape of Things sera disponible sur Nintendo Switch le mois prochain. Le titre est prévu pour le 31 août 2023 sur l’eShop pour 6,99€. The Shape of Things est un puzzle à l’atmosphère relaxante dans lequel les joueurs cherchent à résoudre des puzzles en 3D à l’intérieur de gachapons à collectionner en découvrant la forme originale des objets. Les mécanismes sont inspirés du classique Rubik’s cube, inventé en 1974 par le sculpteur et professeur d’architecture hongrois Erno Rubik.

Les casse-têtes apparaissent désordonnés. À vous de trouver la bonne position pour chaque élément en modifiant leur orientation, leur inclinaison et leur taille jusqu’à retrouver la vraie forme des choses. Comme dans la vraie vie, des mondes mystérieux sont enfermés dans des capsules « gachapon ». Résolvez des casse-têtes pour obtenir des pièces que vous pourrez utiliser dans la machine à gacha afin de découvrir de nouveaux mondes.

Pas de chrono, pas de pression ! Progressez à votre rythme.

Jouez quand vous voulez, le temps que vous voulez.

Ajustez l’ambiance de votre salle de jeu en choisissant le temps qu’il fait et le moment de la journée.

Une ambiance et des effets sonores agréables.

Une musique de fond originale et apaisante.

Parfait pour diffuser en streaming tout en discutant avec votre communauté !

Découvrez des univers thématiques adorables !

Pas de sanctions, la vie est déjà assez dure comme ça !

Recall: Empty Wishes

L’éditeur Dangen Entertainment et le développeur Puff Hook Studio ont déjà annoncé Recall : Empty Wishes, mais nous avons maintenant la confirmation que le jeu se dirige vers une sortie sur la Nintendo Switch. Le jeu sera initialement lancé sur PC au quatrième trimestre 2023, puis sur consoles à une date ultérieure. Recall : Empty Wishes, un thriller psychologique basé à Taïwan dans les années 2010, se concentre sur un garçon nommé Tommy qui a mystérieusement disparu et sur sa sœur, Yonny, qui tente de le retrouver.