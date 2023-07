Karlsruhe (18 juillet 2023) – Aujourd’hui, Gameforge, éditeur occidental majeur de MMORPG, a annoncé la sortie sur Nintendo Switch le 3 aout du jeu de plateforme en 16 bits Tiny Thor. Une mise à jour de la version PC sortira le 31 juillet afin de corriger divers bugs et d’ajouter un mode supplémentaire qui facilite l’accessibilité au jeu. En plus, Tiny Thor est en soldes sur Steam du 31 juillet au 7 aout avec une remise de 20 % pour célébrer sa sortie sur Switch.

Le jeu développé par le studio indépendant Asylum Square est publié par IndieForge, un label de l’éditeur Gameforge. Tiny Thor combine charme rétro et précision dans un gameplay moderne.

Prisé par les critiques, Tiny Thor vient récemment de sortir sur PC. Ce jeu de plateforme aux graphismes en 16 bits raconte l’histoire du jeune dieu nordique et de son fidèle marteau, Mjöllnir, qui traversent ensemble 36 niveaux ardus en surmontant de nombreux obstacles périlleux. À l’aide de son puissant marteau et de compétences à activer, Thor voyage à travers le royaume d’Asgard et affronte toute une armée d’adversaires qui veulent l’arrêter.

Les magnifiques graphismes de l’artiste Henk Nieborg (Spyro: A Hero’s Tail, Contra 4, Shantae) et la bande-son entrainante de Chris Hülsbeck (Star Wars: Rogue Squadron, Turrican) font battre le cœur des fans de rétro.

« Nous sommes ravis que le plus petit, mais aussi le plus puissant des dieux brandisse bientôt son marteau sur Nintendo Switch, » dit Jochen Heizmann, cofondateur d’Asylum Square. « Ainsi, Tiny Thor sera non seulement accessible au plus grand nombre, mais les aventures du dieu agile seront également disponibles partout et tout le temps. »

« Nous avons tellement hâte de voir la sortie sur Switch que nous passons notre temps à sautiller comme des petits Mjöllnirs, » blague Flavio Canciani, producteur de Tiny Thor. « Les retours majoritairement positifs après la sortie sur PC nous ont ravis et nous sommes heureux que les joueurs se divertissent autant. Il est temps que les fans de consoles découvrent les aventures de Thor. »

Fonctionnalités clés de Tiny Thor :

De l’action marteau : les compétences du marteau Mjöllnir permettent de résoudre les énigmes et de vaincre les adversaires.

Un héros de taille : il s’impose dans des combats épiques face aux créatures mythiques des contes nordiques comme le kraken et Loki.

Du rétro au look nouveau : les graphismes de l’artiste du pixel Henk Nieborg et la bande-son de la plume de Chris Hülsbeck enchantent aussi bien les fans de rétro que les autres joueurs.

Tiny Thor sera disponible pour Nintendo Switch à partir du 3 aout au prix de 19,99 €. Tiny Thor est déjà disponible sur PC Windows via Steam, GOG et l’Epic Games Store pour 19,99 €. L’édition « Tiny Thor Ragnarok n’ Roll » qui comprend la bande-son officielle du jeu en prime est disponible pour 25 €. En plus, le jeu est en soldes sur Steam du 31 juillet au 7 aout avec une remise de 20 % pour célébrer sa sortie sur Switch.