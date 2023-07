La branche américaine d’IGN a récemment publié une interview avec John Shepherd, vice-président, producteur exécutif chez Electronic Arts, au sujet du prochain volet de la franchise populaire FIFA sur Nintendo Switch.

Le nom a été changé en EA Sports FC 24 après qu’EA a refusé de payer le prix élevé pour la marque FIFA et ils ont mis plus d’efforts dans l’édition de cette année pour la Nintendo Switch.

Shepard a déclaré à IGN qu’en termes de fonctionnalités, EA FC 24 pour Nintendo Switch sera comparable aux versions PlayStation 4 et Xbox One du jeu et a également déclaré qu’il fonctionne vraiment bien sur le matériel Switch. Vous vous souvenez peut-être que les précédents jeux FIFA sur Switch étaient basés sur les versions PlayStation 3 et Xbox 360 de FIFA depuis l’opus 2017 et que chaque nouvel opus, chaque année, est une « essentielle édition » qui ajoute juste les nouveaux noms et les nouveaux maillots. Tout cela a changé depuis que le moteur Frostbite est opérationnel sur Nintendo Switch.

FC 24 est « comparable » aux versions PlayStation 4 et Xbox One du jeu en termes de caractéristiques techniques, a déclaré John Shepherd, vice-président, producteur exécutif chez Electronic Arts, à IGN.

« Il y aura tous les modes de jeu. Il est plus représentatif du gameplay de la Xbox One et de la PS4 que de celui de la PlayStation 5, la dernière génération. Il y a quelques différences, simplement à cause du hardware, mais le jeu fonctionne très bien. »; « Cela fait plusieurs années que nous essayons de faire en sorte que le jeu fonctionne parfaitement sur Switch », a déclaré Shepherd. « Nous l’avons passé en revue avec Nintendo il n’y a pas si longtemps. Tout le monde est très enthousiaste à ce sujet.

