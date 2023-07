Devolver Digital et Doinksoft présentent une toute nouvelle bande-annonce de gameplay pour leur éclatant jeu d’action en side-scrolling Gunbrella : découvrez comment profiter de l’ensemble des possibilités uniques de ce flingue-parapluie pour virevolter et enchaîner les ennemis au corps à corps. Le Gunbrella est plus qu’une simple arme. Vous pouvez vous en servir pour planer, vous balancer, esquiver et plonger dans ce monde qui recèle de trésors et de secrets à découvrir.

Gunbrella est un jeu d’action aventure noir-punk dans un monde fortement dépendant à une ressource naturelle qui diminue dangereusement. Un peu comme la vraie vie, mais avec un dispositif spectaculaire aussi efficace contre les ennemis que contre la pluie ! Un bûcheron bourru, une bonne vieille soif de vengeance, un mystérieux flingue parapluie : Gunbrella est une enquête musclée qui mêle goules, gangsters, flics et gourous sur fond d’incurie industrielle. À paraître bientôt sur PC (via Steam) et Nintendo Switch.