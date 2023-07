LEGO et 2K ont récemment travaillé ensemble pour sortir LEGO 2K Drive sur Nintendo Switch. En février 2022, nous avons entendu que les deux entreprises avaient encore un autre projet de collaboration en cours, et nous avons maintenant une confirmation plus précise.

Alors que LEGO et 2K n’ont pas encore annoncé officiellement le jeu, la commission de notation taïwanaise a pris les devants. Les évaluations viennent d’être mises en ligne pour LEGO 2K Goooal ! sur le site web de la commission de notation taïwanaise, et la Nintendo Switch est listée parmi les plateformes.

De plus, le Comité coréen de classification et d’administration des jeux a aussi évalué LEGO 2K Goooal ! sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC. Ce qui fait deux organismes en 24H.

Si on résume les informations autour du jeu, LEGO 2K Goooal !, prévu pour l’an prochain, est basé sur la franchise LEGO et présente un style artistique et un gameplay similaires aux autres jeux LEGO. LEGO 2K Goooal ! est le premier jeu vidéo de football LEGO depuis LEGO Soccer sorti en 2002. Le jeu sera développé par Sumo Digital, le studio qui a développé LEGO Star Wars : The Skywalker Saga.