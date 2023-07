Londres, Royaume-Uni, le 18 juillet 2023 – The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui que Pokémon Sleep, l’application de mesure du sommeil qui égaye le réveil, est maintenant disponible en téléchargement sur appareils mobiles en Europe.

Pour jouer à Pokémon Sleep, il suffit de poser son appareil mobile ou son Pokémon GO Plus + à côté de son oreiller, puis de s’endormir. Au réveil, le joueur ou la joueuse peut consulter les résultats de la mesure de son sommeil, étudier les styles de dodo des Pokémon apparus et travailler de concert avec le Professeur Néroli, chercheur en sommeil, pour les enregistrer dans son Dododex. Plus on accumule d’heures de sommeil, plus Ronflex se renforce. Ainsi, on peut rencontrer plus de Pokémon et découvrir davantage de styles de dodo.

De plus, l’accessoire Pokémon GO Plus + sort en Europe le vendredi 21 juillet. Divers bonus peuvent être obtenus en jeu en connectant le Pokémon GO Plus + à Pokémon Sleep et Pokémon GO, y compris un Pikachu portant un bonnet de nuit qu’il est possible de croiser dans Pokémon Sleep, et une Étude spéciale menant à une rencontre avec un Ronflex portant un bonnet de nuit.

Pour en savoir plus sur Pokémon Sleep et sur le Pokémon GO Plus +, rendez-vous sur : Pokemon.fr/Sleep.

Pour éviter la surchauffe, il convient de ne pas placer l’appareil sous un oreiller ou sous une couette.

L’application Pokémon Sleep a été conçue à des fins de divertissement et non de dépistage, de diagnostic ou de traitement de problèmes médicaux ou maladies.