Comme vous le savez sans doute, les infos et les news se multiplient sur la future console de Nintendo. En effet, tous les sites et autres influenceurs s’arrachent la moindre petite info, ou rumeur sur la prochaine console qui relaiera notre petite Nintendo Switch au placard. Si l’on commence à avoir de plus en plus de rumeurs, certaines, on le sait, sont plus crédibles que d’autres.

Chez Nintendo-Town, nous avons pris le parti de transmettre les news qui semblent être le plus crédible possible. Comme dans cette news où nous nous appuyons sur l’offre d’emploi publié par la Nintendo Eureopean Reserch and Development. Ou plus récemment dans cette news là, donnant plus d’informations sur la puissance de la prochaine console. Ici encore, même si nous sommes toujours dans les rumeurs, l’information parait au moins plus crédible vu la source.

Dernièrement, plusieurs photos sont apparues sur le net. Notamment, une vidéo, plutôt bien réalisée, de ce que les gens affirment déjà être la « Switch 2 ».

Beaucoup ont donc repris cette info à la va-vite sans vraiment chercher à creuser. Et comme très souvent, l’info était bien évidemment fausse. La source est d’ailleurs facilement trouvable sur le site de famiboards. Cette vidéo très bien réalisée est ce que l’on appelle un mock-up. Vous vous demandez ce qu’est un mock-up ? Tout simplement une maquette, le plus souvent réalisé par diverses artistes, mais parfois aussi par des I.A.

Nous sommes dans une époque ou malheureusement, les fake-news se développent aussi rapidement que les informations sourcées, voir parfois plus rapidement grâce à leur caractère sensationnel. Avec la démocratisation des I.A, il est assez « facile » pour peu que l’on maîtrise l’outil de générer des images réalistes. Tout ça pour en venir au point principal de cet article. Méfiez-vous des fake-news et des rumeurs qui semblent parfois trop belles pour être vrais.