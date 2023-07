Avec la récente annonce de Pikmin 1 et Pikmin 2 sur l’eShop, nous nous retrouvons officiellement avec toute la série principale Pikmin disponible sur Switch. Pikmin 3 Deluxe étant arrivé en octobre 2020, il n’aura fallu attendre que 3 ans pour les plus jeunes d’entre nous, tandis que les autres se rappelleront que 10 ans séparent l’opus original et la sortie de Pikmin 4. Cela ne nous rajeunit pas mais c’est avec les années que le vin se bonifie. Voyons donc voir si Pikmin 4 est un bon cru !

Dans une galaxie lointaine, très lointaine…

Comme tout bon Pikmin, l’histoire commence avec Olimar qui s’est écrasé avec son vaisseau (encore) sur une planète. Celle-ci abritant des Pikmin avec lesquels il essaie de réparer son vaisseau, on suppose qu’il s’agit de PNF-404. Le jeu vous propose de contrôler Olimar quelques instants en guise de tutoriel, permettant ainsi de récupérer la dernière pièce manquante pour lancer son signal de détresse.

Après une brève saynète, vous êtes mis au fait qu’une équipe de secours a été missionnée pour secourir Olimar mais que celle-ci aussi s’est écrasée sur la planète. Votre mission est donc de secourir l’équipe de secours afin d’aller secourir Olimar. Suite à cette mise en scène plutôt atypique, vous arrivez à la création de votre personnage. Les choix et possibilités sont assez maigres, il s’agit plus des profils types que vous pourrez sélectionner et y appliquer une couleur de cheveux et de combinaison. La personnalisation n’est pas très poussée mais a le mérite d’exister et de vous proposer de parcourir l’aventure avec votre propre personnage.

Lorsque vous aurez terminé la création de votre avatar, vous finissez le tutoriel tout en commençant réellement l’histoire. Votre objectif est de retrouver les membres de l’équipage de secours. Vous apprenez que la nature est hostile la nuit et que les rescapés se sont réfugiés dans des grottes pour augmenter leurs chances de survie. Les Pikmin semblent très amicaux envers vous et obéissent à vos coups de sifflet. Vous arpentez alors cette planète aux créatures hostiles accompagné de ces petites plantes et du chien de sauvetage de l’équipe de secours. La fin du tutoriel vous emmène près du vaisseau de l’équipe de secours qui servira de hub tout au long de l’aventure.

Chaque membre de l’équipe de secours que vous retrouvez vous permettra d’accéder à des fonctionnalités au sein du hub. Vos péripéties sur cette planète vous permettront d’amasser du Lumium et des matériaux bruts. Le Lumium sera emmagasiné grâce aux trésors que vous trouverez ça et là et vous permettra de ressourcer le vaisseau en énergie. Les matériaux bruts vous serviront pour créer des raccourcis dans les niveaux mais principalement dans le hub, pour confectionner des gadgets qui faciliteront votre épopée. Augmenter votre santé maximale, obtenir un sifflet plus puissant ou encore un détecteur de trésors, l’ingénieur ne sera pas avare en soutien tant que vous lui apportez les ressources en quantité suffisante. Hormis l’équipage, vous trouverez également d’autres réfugiés sur cette planète, qu’ils soient des civils partis en voyage scolaire ou des explorateurs perdus en chemin, PNF-404 est victime de son succès et a attiré des foules. Chaque individu secouru participera à la construction de quêtes annexes qui viendront enrichir l’histoire et prolonger quelque peu l’aventure.

Attrapez-les tous !

Mais que serait un jeu Pikmin sans ces fameuses créatures qui donnent leur nom au titre ? Pikmin 4 reprend les couleurs des opus principaux avec les Pikmin rouges, jaunes, bleus, violets et blancs. Chaque couleur de Pikmin aide à la résolution d’énigmes ou pour affronter certains types d’ennemis, les rouges étant insensibles au feu, les blancs au poison et les bleus pouvant nager librement dans l’eau par exemple. On y retrouvera également les Pikmin roses et noirs apportés par Pikmin 3 et une petite nouveauté se profilera avec les Pikmin de glace, d’un bleu plus clair. Les Pikmin de glace vous aideront à geler les ennemis ainsi que les étendues d’eau. Plus l’étendue est grande, plus il faudra de Pikmin de glace pour la geler. Cette mécanique sera exploitée plus en profondeur dans les grottes, plutôt que dans les lieux ouverts, pour optimiser des déplacements ou aider des Pikmin à traverser des zones. Bien évidemment, toutes les couleurs de Pikmin ne seront pas disponibles dès le début du jeu et vous devrez vous armer de patience afin de tous les débloquer. Toutefois, attention à ce que vous faites car ils restent de faibles petites créatures et les monstres régnant en ces lieux seront ravis d’en faire leur casse-croûte. Les premiers Pikmin que vous débloquez arriveront rapidement à proliférer mais des couleurs plus rares risquent de mettre du temps à renforcer vos rangs en quantité conséquente pour vous permettre de les perdre inutilement. Comme dans les précédents opus, vous pourrez récupérer des Oignons qui vous permettront de faire proliférer des couleurs supplémentaires de Pikmin et augmenter le nombre que vous pourrez avoir sous votre contrôle simultanément. Les fleurs-jetons qui vous permettent d’accroître rapidement vos rangs prendront la couleur des Oignons que vous aurez débloqués dans l’aventure. De quoi vous aider à repeupler au mieux vos acolytes en cas de besoin. Mais cela, c’est sans compter sur l’aide du chien de secours : Otchin.

Otchin viendra vous épauler dans votre quête et offrira une assistance non négligeable. Après quelques minutes de jeu, ce brave chien pourra vous servir de monture avec pour avantage de regrouper tous vos Pikmin sur sa fourrure. Ce simple élément de jeu est très pratique pour éviter à vos Pikmin de se disperser en vous suivant en bande. Otchin pourra nager assez rapidement dans le jeu et vous aidera à transporter vos Pikmin au-delà des étendues d’eau. Le chien dispose également de deux “pouvoirs” très très forts : le saut et la charge. Pas besoin de vous expliquer pourquoi le saut est fort, cela permet d’accéder à des endroits inaccessibles à pied et créer pas mal de raccourcis dans vos déplacements. La charge quant à elle permet de détruire certains éléments du décor et de faire tomber les objets près d’un bord. Elle servira aussi contre les ennemis puisque vous infligerez quelques dégâts en plus de projeter l’intégralité des Pikmin présents sur la fourrure directement sur l’adversaire. Mais cela ne s’arrête pas là, vous pourrez également lui donner des ordres pour qu’il aille creuser, porter des objets, attaquer ou rentrer à la base. Parmi toutes ces options se trouve une dernière fonctionnalité intéressante : la permutation. Comme dans Pikmin 3, vous pourrez prendre distinctement le contrôle d’Otchin et lui faire rassembler des Pikmin pour vous répartir les tâches. Cela vous permet d’explorer sur deux fronts. Mais contrairement aux opus précédents, cet aspect là du jeu n’est plus obligatoire pour progresser et vous finirez bien vite par abandonner ce choix en vous concentrant uniquement sur votre personnage en chevauchant votre toutou. Pour résumer, vous ne pourrez plus vous passer d’Otchin qui sera un véritable couteau-suisse.

De retour au hub, vous pourrez parler à la capitaine qui vous permettra d’éduquer Otchin. Chaque rescapé que vous sauvez viendra apporter de la motivation à votre chien. Ces points de motivation sont équivalents à des points de compétences que vous allez dépenser pour apprendre de nouvelles choses à Otchin ou pour renforcer des traits existants. Vous pourrez accroître sa force pour qu’il puisse porter des objets plus lourds, augmenter son attaque, améliorer la charge ou lui faire apprendre de nouveaux ordres pour qu’il devienne réellement indispensable. L’ingénieur fera bénéficier à Otchin des mêmes avantages que vous en lui augmentant sa santé maximale et diverses résistances, toujours contre des matériaux bruts. Ce toutou est donc un allié extrêmement puissant dont vous ne pourrez plus vous passer, ce qui en fait un avantage conséquent mais aussi un léger inconvénient car le jeu devient bien plus facile par sa simple présence.

Chérie ! J’ai rétréci le public

Armé de vos Pikmin et de votre chien de sauvetage, plus rien ne vous arrête. Vous allez pouvoir parcourir différents lieux afin de retrouver la trace du capitaine Olimar tout en récoltant des trésors qui seront convertis en énergie pour votre vaisseau. Les trésors sont variés avec des canards en plastique, des cartes, des jetons de poker, des instruments de musique, des fruits ou encore des cartouches de jeux, c’est tout un “petit” univers que vous récupérez, bien que tout soit bien plus grand que vous. Contrairement aux anciens Pikmin, plus de limite de temps pour accomplir vos objectifs ou finir le jeu, plus de ressources à gérer pour ne pas mourir de faim, la seule limite est que vous devez retourner à votre base avant la tombée de la nuit et que plus aucun Pikmin ne soit esseulé à ce moment-là (sous peine de disparaître). Cela vient simplifier encore un peu plus la difficulté du jeu qui va s’orienter principalement sur l’exploration, la découverte et l’histoire. Un virage intéressant mais qui pourra frustrer ceux qui aimaient cette pression imposée par le jeu. En tout cas, cela ne laisse plus aucune excuse pour ne pas terminer le jeu à 100%. Dans votre exploration, vous serez amenés à des grottes, tout comme celle de début du tutoriel, où vous serez mis à l’épreuve de bien des manières. A l’entrée de chacune de ces grottes, vous aurez la possibilité de refaire la préparation de votre équipe de Pikmin pour changer de couleurs et vous adapter à la situation. Généralement, la suggestion automatiquement proposée par le jeu sera la meilleure solution. Ces grottes sont découpées en niveaux, chacune vous proposant des petites énigmes où il faudra user d’adresse et de réflexion pour trouver tous les trésors ainsi que les rescapés qui s’y cachent. C’est principalement dans ces grottes où vous devrez prendre séparement contrôle d’Otchin car des obstacles ou des grilles l’empêcheront de passer, ou à l’inverse, certains accès via des tuyaux ne seront franchissables que par lui. Vous trouverez des trésors, des matériaux bruts et de nouveaux Pikmin pour vous aider dans votre progression et collection. Certaines grottes abritent des boss et créatures plus résistantes que vous devrez vaincre pour obtenir une belle récompense et remonter à la surface. En cas de problème (Pikmin mangé ou envoyé par inadvertance dans le vide), vous aurez toujours la possibilité de revenir de quelques minutes en arrière afin de changer votre façon de faire ou de ne pas reproduire deux fois la même erreur. Très pratique lorsque vous n’avez pas compris le comportement d’un boss ou d’un monstre et que votre effectif de Pikmin fond sous vos yeux.

Une fois une grotte terminée (ou même si vous la quittez en plein milieu), vous aurez la possibilité d’y retourner et de reprendre l’exploration à l’étage de votre choix. Cela est très pratique si vous n’aviez pas eu l’occasion de trouver tous les trésors lors du premier passage et de ne pas avoir à tout refaire. Autres faits importants, les restrictions qui s’appliquent à la surface n’ont plus lieu dans les grottes. Vous pouvez y contrôler plus de trois couleurs de Pikmin (si vous en trouvez de nouvelles), la limite de Pikmin contrôlables est débridée (dans la limite tout de même de 100 maximums) et le temps s’y écoule différemment (six fois plus lentement qu’à la surface). En revanche, vous pouvez complètement exploiter cette dernière partie et vous rendre dans une grotte juste avant la tombée de la nuit, vous ne serez pas expulsé, ce qui permet de gagner pas mal de temps et d’éviter de “gaspiller” une journée d’exploration. Les grottes seront aussi l’occasion de trouver des bulbes de couleurs. Vous pourrez y jeter jusqu’à cinq Pikmin de votre équipe pour les transformer dans la couleur du bulbe. Jetez cinq Pikmin de votre choix dans un bulbe bleu et vous aurez alors cinq Pikmin bleus. C’est via ces bulbes que vous pourrez principalement acquérir de nouvelles couleurs lors de votre progression. Leur nombre étant limité, il faudra faire usage de ces Pikmin avec grand soin. Mais il existe une dernière chose que vous trouverez à l’entrée de certaines grottes et dont le contenu sera différent : les Feuillus.

Le Dandori

Les Feuillus n’ont qu’un mot à la bouche : le Dandori. De quoi s’agit-il ? De votre gestion des Pikmin, ou plutôt de votre micro-gestion, de rendre toutes vos actions efficientes et ne pas perdre de temps. Ces étranges personnages vont proposeront des défis pour mettre à l’épreuve votre Dandori et viendront alors relever un peu la difficulté du jeu sur cet aspect. Il existe deux types d’épreuves : les duels et les défis. Dans les duels, vous serez confronté à un Feuillu qui aura également à disposition un chien de sauvetage et vous devrez former vos rangs de Pikmin pour récupérer le plus de fruits et d’ennemis. Cette épreuve se déroule sur un terrain commun au deux camps, en écran splitté (même en solo). Chaque fruit et ennemi que vous récupérez fait monter le nombre de points. Vous avez un temps limité pour battre le camp adverse en récoltant plus de points que lui. A certains moments, des ennemis ou des fruits particuliers sont affichés avec une petite couronne pour indiquer un bonus multiplicateur. Vous devrez alors vous en emparer avant le camp adverse (et avant que le bonus ne disparaisse) pour creuser l’écart en points. Des capsules pourront également apparaître sur le terrain et vous permettront d’obtenir des objets qui viendront vous renforcer ou handicaper votre adversaire. Bien évidemment, cela peut également s’appliquer à vous si le camp adverse en saisit de son côté.

Dans les défis, un Feuillu vous imposera une limite de temps pour récupérer tous les trésors disposés sur le terrain. Vous êtes seuls face à vous-même et devrez œuvrer à tout récupérer dans le temps imparti pour prouver que vous êtes le meilleur au Dandori. Dans ces deux épreuves, l’objectif est de remporter suffisamment de points pour être déclaré apte et vous pourrez récupérer un nouveau rescapé qui sera… feuillu. Il semble s’agir de personnes normales qui se seraient transformées en Feuillu mais impossible de les identifier. A moins que le docteur n’en sache plus sur le sujet ?

N’ayez plus peur du noir

L’une des autres grandes nouveautés est la possibilité de jouer lors du cycle de nuit. Cela se présente sous la forme d’un mode de jeu à part dans le sens où vous devrez parler à un des membres de l’équipage pour commencer l’exploration de nuit. Vous aurez alors à ce moment-là deux possibilités, parler à un PNJ pour explorer de jour ou parler à l’autre PNJ pour explorer de nuit. Vous n’aurez pas la possibilité de rester sur l’exploration de jour pour basculer la nuit, il s’agit de deux modes opératoires différents. A savoir également que l’exploration de nuit vous est décomptée comme une journée d’exploration complète au sein du jeu. L’objectif premier de cette phase de nuit est de rencontrer des Pikmin luminescents qui brillent en vert fluo. Ceux-ci ne font leur apparition que la nuit et en profitent pour transformer l’énergie en nectar. C’est ce fameux nectar que vous souhaitez récupérer pour rendre aux Feuillus leurs apparences d’origine. Cependant, les monstres sont féroces la nuit et viennent attaquer les nids de Pikmin verts. Votre but est alors de défendre les nids (appelés lumilières) jusqu’au petit matin ou d’éliminer toutes les créatures de la carte pour obtenir votre dû. Vous n’avez à disposition que des Pikmin verts et ils sont insensibles à tous les éléments. Leur seule faiblesse étant qu’ils se font facilement manger. Votre objectif est donc de ramasser les cristaux éparpillés sur la carte autour du nid pour créer tout autant de Pikmin verts et affronter vos adversaires en nombre suffisant. Chaque Pikmin luisant apportant un cristal au nid revient automatiquement à vous accompagné du nouveau Pikmin généré. C’est très pratique car il n’est pas nécessaire d’aller les récupérer. Sur la carte sont répartis quelques points relais appelés Lumi-leurres. Ils permettent aux Pikmin verts d’avoir moins de chemin à faire pour apporter les cristaux et aussi d’attirer l’attention des créatures sur ces leurres plutôt que sur les nids. Reprenant rapidement quelques mécaniques de tower-defense, ce mode de jeu est plutôt agréable et propose une difficulté correcte où le Dandori peut avoir son importance. Les Pikmin verts disposent d’une attaque chargée qui, lorsqu’elle est concentrée au maximum, envoie une énorme boule lumineuse sur les ennemis, leur aveuglant et paralysant quelques instants, de quoi vous aider à les vaincre avant qu’ils ne reprennent leurs esprits. Otchin est bien évidemment aussi de la partie et vous aidera à défendre les nids des envahisseurs. Vous pourrez lui ordonner de défendre un lumilière pendant que vous affrontez d’autres ennemis ailleurs sur la carte. Cette phase de jeu nocturne dure beaucoup moins longtemps qu’une phase d’exploration de journée et n’aura pas vocation à proposer de la rejouabilité, les niveaux étant automatiquement terminés à 100% dès que vous arrivez à protéger le nid jusqu’au matin. Vous obtiendrez en récompense le nectar pour soigner les Feuillus mais également des graines lumineuses. Ces dernières seront stockées dans votre inventaire et vous pourrez les utiliser uniquement dans les grottes (ou dans les phases de nuit) pour appeler des Pikmin verts à vos côtés.

Tout seul, on va plus vite. Ensemble…

Pikmin 4 dispose d’un mode multijoueurs coopératif pour un deuxième joueur. Cependant, ne vous attendez pas à une révolution mais plutôt à une version revisitée de la coop dans Mario Odyssey. A défaut de contrôler un chapeau cette fois, le second joueur aura à sa charge un viseur servant à projeter des cailloux sur vos adversaires. Chaque caillou touchant une cible fait monter un petite jauge qui une fois remplie permettra au second joueur de pouvoir utiliser un objet de l’inventaire à la place. Un rôle que vous pourrez confier à votre petit frère ou petite sœur pour lui faire croire qu’il joue, sans avoir à débrancher la manette cette fois. Depuis le menu principal, un mode multijoueur est disponible (toujours pour deux joueurs) mais orienté défi Dandori où les deux joueurs devront s’affronter tout comme le propose déjà le mode histoire. Vous pouvez également coopérer pour affronter une IA mais on repart sur les mêmes défauts que le mode coop classique. Rien de vraiment intéressant lorsque l’on compare au mode multijoueur que proposait Pikmin 3. C’est un peu décevant et l’expérience du second joueur est vraiment frustrante pour un adulte.

Comme nous l’avions déjà abordé dans la preview, Pikmin 4 est vraiment propre et soigné graphiquement. Les décors des grottes sont parfois simplistes mais ces phases de gameplay sont orientées plus sur les énigmes que sur une claque visuelle. En revanche, les lieux à l’extérieur sont vraiment bien travaillés et on ressent bien cette impression d’être tout petit dans un monde géant, avec une échelle des mesures assez réaliste. Les musiques seront quant à elles bien plus discrètes et passeront un peu à la trappe hormis quelques niveaux un peu plus ambiancés. Comme dans les précédents opus de la série, finir Pikmin n’est pas réellement une fin en soi. Si le cœur vous en dit, vous pourrez continuer votre partie (en vue du 100%) mais également accéder à du contenu supplémentaire. C’est d’ailleurs dans cette seconde partie que nous avons pu être confrontés à une hausse de la difficulté, ce qui nous a permis de nous réconcilier quelque peu avec le titre. Le Dandori y est un peu plus poussé et mettra vos méninges et votre sens de l’organisation à rude épreuve. Pour continuer sur d’autres aspects positifs, il vous sera possible en ouvrant la carte de cibler une destination et d’y envoyer votre personnage ou Otchin pour gagner un peu de temps. L’IA est vraiment bien codée sur cet aspect et va toujours vous proposer le chemin le plus rapide, en espérant toutefois qu’aucun monstre ne soit encore présent sur la route. Il est d’ailleurs à noter que les monstres vaincus en dehors des grottes ne réapparaissent jamais sur la carte.

Avec toutes les nouveautés proposées dans cet opus, on trouve plaisir à jouer et explorer librement sans pression. Cependant, les avantages proposés par Otchin vous feront le chevaucher dans beaucoup trop de situations ce qui rend le jeu vraiment plus simple que ses prédécesseurs, là où diviser pour mieux régner était souvent bien plus profitable. L’absence de gestion de ressources comme le proposait Pikmin 3 ou l’absence de timer comme Pikmin 1 est appréciable mais rend le jeu vraiment trop facile. Il n’y a pas d’option permettant d’ajuster la difficulté et les habitués de la série arriveront sans grand mal à plier l’histoire principale en une dizaine d’heure. Les niveaux Dandori vous imposent d’avoir une rigueur et une certaine efficience, ce qui est en léger décalage avec la première partie du jeu et on a du mal à faire le lien avec l’histoire. Le challenge est bien évidemment de récupérer tous les trésors et finir tous les lieux à 100% afin de prolonger la durée de vie et de compléter toutes les missions annexes. Nous nous y sommes bien évidemment frottés et vous pouvez compter une petite quarantaine d’heures pour y parvenir en prenant votre temps. On reste dans les standards de la série donc rien d’étonnant côté durée de vie.

Conclusion 7 /10 Pikmin 4 est un très bon jeu pour la période estivale. Sans prise de tête, il prend le parti de la facilité pour attirer les néophytes et permettre une exploration plus libre de l’univers. Cependant, cette absence de difficulté dans le déroulement de l’histoire est quelque peu frustrante et vous devrez atteindre la première fin pour être confronté à un vrai challenge. Hormis cela, le jeu apporte plein de nouveautés très agréables et rafraîchissantes pour la série. Les nouvelles couleurs de Pikmin, Otchin le chien et l’exploration nocturne justifient complètement la présence de ce nouvel opus. Si vous retirez de l’équation le mode multijoueur, vous obtenez là un excellent opus digne de la série. De quoi vous occuper cet été en attendant les prochaines sorties. LES PLUS Jouer son propre personnage

