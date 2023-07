Square-Enix a préciser certaines informations sur la version anglaise et japonaise des voix de Star Ocean : The Second Story R. La nouvelle version du jeu proposera trois options. Deux sont tirées de Star Ocean : Second Evolution sur PSP. La troisième est un enregistrement entièrement nouveau de la distribution japonaise.

Voici l’annonce officielle. Elle confirme que vous n’êtes pas enfermé dans votre choix de doublages dans Star Ocean : The Second Story R. Vous pouvez aller dans les paramètres et changer si vous préférez une autre option.

Star Ocean : The Second Story R arrivera sur Nintendo Switch, PS4, PS5 et PC le 2 novembre 2023. Une édition collector sera disponible, mais elle est déjà épuisée en ligne.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R reprend vie grâce au charme de la 2.5D, qui allie de superbes environnements en 3D à des personnages en pixel art, et propose à la fois un RPG classique et une expérience de gameplay moderne. Les joueuses et les joueurs y retrouveront une partie des éléments qui ont rendu le jeu d’origine mémorable, ainsi que des éléments de gameplay inédits, comme des combats frénétiques en temps réel et des mécaniques permettant d’user de stratégie, une progression de l’équipe personnalisable grâce à une gamme de compétences, notamment la cuisine, le travail du métal, et bien d’autres encore. Trois nouveaux modes de difficultés ont également été ajoutés : « TERRE », soit l’expérience de jeu classique, « GALAXIE », pour les personnes cherchant un défi à relever, et « UNIVERS » pour les personnes expérimentées désirant mettre leurs talents à l’épreuve.

L’histoire commence lorsque Claude, un officier de la Fédération se retrouve sur une planète mystérieuse. En cherchant comment rentrer chez lui, il rencontre une jeune fille et se retrouve embarqué dans une quête pour sauver son peuple, tout comme l’annonçait une ancienne prophétie. Les joueuses et les joueurs commenceront leur aventure avec Claude ou avec Rena. Leur choix modifiera les événements et les alliés disponibles. Ils en apprendront davantage sur leurs compagnons grâce au système unique d’actions privées, qui leur permettra de nouer relations avec eux et de débloquer différentes fins.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R proposera les textes et les voix en anglais et japonais dès son lancement, avec les voix du cast original. Les sous-titres en français, italien, allemand et espagnol seront disponibles au lancement du jeu grâce à une mise à jour.