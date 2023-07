Koei Tecmo et Bandai Namco ont annoncé que de nouveaux personnages DLC rejoindront la bataille dans One Piece : Pirate Warriors 4.

Pour l’instant, les détails sont assez légers, mais plus d’informations seront révélées lors d’un live-stream le deuxième jour du One Piece Day ’23, qui aura lieu le 22 juillet 2023. On devrait avoir un peu plus de l’arc Wano (King, Queen, ou Yamato) qui avait été cut et rescénarisé lors de la sortie du jeu il y a quatre ans (2 millions de ventes). Pourquoi pas un petit Gear 5…

Peu de chances par contre de sortie de l’arc Wano pour pencher sur le suivant, blinder de révélations.