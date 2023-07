Évoqué fin 2022, le jeu adapté des aventures du roi des singes se dévoile un peu, grâce à (ou à cause de) Amazon Espagne. On connait désormais son nom: Skull Island – Rise of Kong

Le développement du jeu est suivi par GameMill Entertainment (Nickelodeon All-Star Brawl, Cruis’n Blast, Nickelodeon Kart Racers 3…) qui agira certainement en qualité d’éditeur, le développeur n’était pas indiqué. La direction artistique du jeu se basera sur le travail de DeVito Artworks (qui possède la licence « Kong Skull Island ») et l’oeuvre originale de Merian C. Cooper. Si l’en on croit la description et les premières images du jeu, il s’agira d’un jeu d’aventure et d’exploration à la troisième personne, qui devrait vous permettre de vous promener librement sur Skull Island (en dégommant des reptiliens géants au passage). Visiblement on suivra les premières années de Kong (d’où sa taille plus réduite). Le jeu semble proposer un rendu en semi cell-shading, sans doute pour conserver un côté un peu « comics » à l’ensemble… Mais trève de blah blah, découvrez les premières images, juste là:

Embarquez dans une aventure à la troisième personne pour venger la mort de vos parents des mains de l’ultime prédateur alpha : Gaw. Soumettez des vagues de bêtes primitives et battez les sbires de votre ennemi juré pour devenir le roi légitime de Skull Island. Traversez l’île mystérieuse et découvrez l’histoire et les secrets qu’elle cache en découvrant des marécages, des cascades, des jungles et des grottes pleines de skullites qui donnent du pouvoir à la flore et à la faune de l’île.

